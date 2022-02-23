陳建仁入黨威脅賴清德？　他評：蔣萬安很緊張「有一定訊號」

▲鍾佳濱接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統陳建仁去年底向民進黨台北市黨部送出入黨申請，投下震撼彈，綠營內部揣測，評估陳將扮演特定派系牽制副總統賴清德，在競逐2024總統扮演關鍵角色。表態爭取屏東縣長提名的立委鍾佳濱今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時談及，現在國民黨立委蔣萬安應該很緊張，點名陳有可能參選雙北市，「對政黨來說一定是有訊號的」。

鍾佳濱今天上午受訪說，如果他是國民黨，對於陳建仁加入民進黨會很緊張，現在蔣萬安應該很緊張。

主持人周玉蔻追問，若是衛福部長陳時中選桃園市長，陳建仁選台北市長，若陳建仁落選了，有可能不選總統嗎？鍾佳濱又說，以陳建仁的氣質不適合選中南部，但是新北市有很多中南部鄉親，這張牌放在那裡，不用把它打出來，大家就都很緊張，不就達到目的了嗎？

周玉蔻說，對於賴清德爭取2024總統提名，總統蔡英文身邊的人應該比較喜歡陳建仁，不喜歡賴清德。鍾佳濱則表示，兩個人各有特色，賴清德的優勢是，現在本土意識越來越強，選舉需要非常熱情支持的民眾，而陳建仁在擔任備位元首期間沒有入黨，以無黨籍身份得到全體國人支持，現在加入民進黨，對政黨來說一定是有訊號的。

鍾佳濱也透露，他聽聞賴清德會請各行各業的人幫他上課，尤其是國家高度需要了解的面向，畢竟要領導國家有方方面面需要充實。