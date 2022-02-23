蔡英文端出陳建仁壓制賴清德？　綠營批：挑撥蔡賴團結

▲副總統賴清德（左）及前副總統陳建仁（右）。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統陳建仁去年底向民進黨台北市黨部送出入黨申請，投下震撼彈，綠營內部揣測，評估陳將扮演特定派系牽制副總統賴清德，在競逐2024總統扮演關鍵角色。不過，民進黨立委吳思瑤23日上午受訪說，此舉顯示有人願意為黨的理念、路線入黨，對社會是很好的宣示，應該解讀成牽制國民黨；綠營人士則直言，直接聯想到總統初選是「陷總統蔡英文於不義」，挑撥蔡賴團結合作的默契。

綠營人士直言，陳建仁加入民進黨對黨來說，有正面加分效果，且以前副總統的身份高度，當然由蔡英文擔任入黨推薦人，但要直接聯想到參加總統初選是過度解讀，也陷蔡英文於不義，是為了挑撥蔡賴團結、合作的默契。

該人士稱，有人解讀「黨內少數人士看到賴清德一強獨大，同樣有志爭取接班的桃園市長鄭文燦勢衰，因此把目標轉移到陳建仁」，這樣的角度雖然可理解，但對民進黨、蔡英文真的好嗎？

該人士直言，對民進黨來說，最重要的應該是是否能順利延續執政，以及蔡英文是否能成為中華民國史上第一位順利交棒的民選總統，而不像前總統陳水扁、馬英九一樣卸任後被批評「8年執政失敗」，所以賴清德「定於一尊」將會更穩定、更是好事，這才是符合蔡英文的風格，「難不成民進黨要重演陳水扁執政末期的天王之爭，這樣好嗎？請有心人士，不要害民進黨、不要害蔡英文好嗎？」

此外，吳思瑤今天上午受訪說，若是陳建仁願意投入未來地方首長選戰，絕對是非常靈活的活棋，是民進黨非常珍貴的資產，無論放在哪個位置都是大有可為，但是這要看他個人意願，因為過去也沒有這樣的討論，「我們當然很期待，如果大仁哥願意繼續捲起袖子，而且是走入基層，那我們當然是非常振奮」。

至於有媒體解讀陳建仁入黨是否是為了牽制賴清德，吳思瑤表示，「其實大家都不要想太遠，民進黨的理念、路線是讓更多的人願意入黨，這絕對對於社會是很好的宣示，與其說陳前總統入黨是為了牽制黨內的某某某，其實，更是牽制國民黨不是嗎？」