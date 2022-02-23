「一切照法律走」惡雇主擺爛　議員找法扶會助截肢女孩假扣押

▲面對雇主的不聞不問，曾玟學找來多個團體，共同研擬後續法律扶助及捐款問題。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名28歲王姓女員工，日前因工安意外導致右腿遭截肢，事後傳出老闆只發10萬元撫慰金，引起網友公憤，掀起一連串風波；苗栗縣議員曾玟學指出，雇主認為協商破裂，所以決定「一切照法律走」，對王女也不聞不問，他只好一切自己來，除了法律扶助基金會協助後續法律程序，也為王女申請警方巡邏，保護人身安全。

曾玟學表示，經雇主與王女協商後，認為雙方之間認知落差太大，表示只好照法律走；但資方不聞不問的態度也讓王女身心俱疲。因此，曾玟學特別偕同法律扶助基金會，協助後續法律程序，為她媒合委任律師，也因擔心雇主有脫產動作，若有假扣押的必要也協助提供擔保，由專業的律師協助王女爭取應得的權益。

▲幾位議員也前往王女住處表達關心之意。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

曾還說，因王女住在集合式社區內，擔心會有不明人士前來挑釁，為了自身及社區安全，特別申請警方設置巡邏箱，定時在此地巡邏，所幸目前為止還沒有發生任何糾紛。

另外，大家最關心的捐款問題，曾玟學透露，未將會用委託銀行信託定期撥款的方式，善用各界的善款，而目前正加緊聯絡銀行幫忙協助中，各方資源會陸續到位，「我們也會一路陪伴與協助，請大家放心」。

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