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截肢女孩風暴狂燒！他接力嗆華夏海灣：過了快4個月你睡醒了嗎

▲截肢女孩事發後，相關公司雇主陸續出面回應，並口頭承諾後續賠償事宜；宋國鼎也呼籲華夏海灣公司也要用於承擔。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲截肢女孩事件爆發後，相關公司雇主陸續出面回應，並口頭承諾後續賠償事宜；宋國鼎也呼籲華夏海灣公司也要用於承擔。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣28歲王姓包裝員，因工傷右小腿慘遭截肢，公司事後不理的態度被爆料後，引起社會譁然；繼議員曾玟學出面駁斥「幾乎是用騙的把人騙進來填補職缺，說自己善良單純真的大可不必」後，議員宋國鼎也接棒怒嗆「整起案件從去年11月至今，過了快4個月，華夏海灣公司，睡醒了沒？」

苗栗縣議員宋國鼎在臉書PO文指出，從上週開始，頭份斷肢案佔據新聞熱搜版面。許多人都在問一個問題，到底是哪一家公司？到底哪家公司這麼可惡？隨著各個公司名稱浮出檯面，相關公司雇主也陸續出面回應，並口頭承諾後續賠償事宜。但是，真的，就只有這些下包承攬公司嗎？

宋國鼎表示，根據職安署的職災報告顯示，生安運通與華夏海灣之間有一份承攬合約，華夏海灣把PVC粉包裝以及裝卸貨的部分，交由生安運通來承攬。公司為了企業營運，把自己的工作發包出去，這很合乎邏輯。但如果發生職業災害時，「補償責任」可是不能發包出去，在法律上的概念我們稱之為「連帶責任」。

宋國鼎還說，在這起案件裡，華夏海灣就是連帶責任人。整起案件從去年11月至今，過了快4個月，貴公司睡醒了沒？更不用說，2年前，貴公司還被縣府頒獎，希望能共同帶動中小企業提升廠區內的安全衛生管理水準、改善作業環境。

最後，宋也呼籲，希望華夏海灣勇敢站出來，共同承擔、共同負責，不僅是在個案上改進，也勇於承擔整個縣內廠區的安管衛生，成為真正的領頭羊企業。

►騙補職缺還離間截肢女孩家人　曾玟學怒轟公司：說善良大可不必　


 

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