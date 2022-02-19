截肢女孩雇主喊「該給的有給」！曾玟學舉法規怒轟：別說得很盡責

記者柯振中／綜合報導

苗栗28歲王姓女子工傷截肢，因為不滿資方的補償、態度，氣得上網爆料，公司少東也出面喊冤，已有負擔住院的所有費用、看護費，目前也有正常支薪。對此，苗栗縣議員曾玟學則痛批，法規規定資方必須負擔這些費用，不用一副「很盡責或周到的樣子」，更何況資方還因沒有足額給付失能補償，遭到職安署處分。

謝姓少東表示，意外發生後，公司立刻將人送醫，得知王女需要截肢，妻子也立刻致電關心、慰問，期間說出「截肢而已不嚴重啦」等話語，都是鼓勵，而非風涼話，卻遭到錯誤解讀，他替妻子致歉，員工受傷後，絕對沒有不聞不問。

謝姓少東說，王女住院後，經理前往探視，有先給一萬元現金，用來支付醫院的雜支，公司也幫忙出了醫院的相關費用、看護費，以及義肢的費用，薪資也是照常發放。

▼女員工因為工作意外遭到截肢，控資方態度消極。（資料照／記者黃孟珍翻攝）



謝姓少東指出，公司先給10萬元，並非想用這筆錢解決所有事情，也承諾若王女願意回來工作，會調整職務，並能工作到65歲，不過雙方調解時，王女的律師開價2,000萬元，雙方沒有達成共識，會再持續協調。

對此，曾玟學則在臉書說，公司付了住院費、雜支、醫療費與看護費，以及療養院的費用、每月薪資，按照法規來說，都是正常要負責的部分，不用說得一副已經很盡責，或是非常周到的樣子，若這些做不到，才有大問題，更何況公司因為沒有足額給付失能補償，被職安署依法處分。

曾玟學提到，當初公司是否只打算給10萬元及勞基法要求的部分，接著裝作沒事，要求王女回來工作，並繼續支付最低薪資，「這在勞資調解的時候都有白紙黑字記錄，甚至簽名確認。我們手上也都有完整證據，請資方不要再繼續說謊了！」

▼王女遭到截肢後，情緒十分低落，還被踢出工作群組。（圖／翻攝臉書／曾玟學）



曾玟學批評，謝姓少東承諾，會保障王女的工作權，這本來就是王女的權利、選項，公司卻一廂情願想找台階下，王女目前只想要公司在法律上給予補償、負起責任，就不要再有接觸，連經過公司門口都有陰影，「根本不可能再為你們工作。」

至於開價2,000萬被資方視為「獅子大開口」，但曾玟學認為，王女現年28歲，以目前薪資計算，到65歲退休約為1,200萬元，加上行動不便衍生的費用、長期醫療的支出以及精神賠償，才會開口要求2,000萬，且實務上來看，判賠的數字還會再有折扣，「所以在談判的時候喊到兩千萬，真是獅子大開口嗎」，反而是資方，若真的有誠意，勞方的態度也不是不能協調，這些也在勞資調解時有紀錄。

至於職安署說「沒有護航廠商的情事」，曾玟學也回擊，事件發生至今已超過3個月，職安署2月18日派人前往複檢，還是在媒體報導、民代關心後才有動作，時間點讓人覺得大有問題，且他掌握了消息，確實有事先通知，廠內還特別進行應對，「沒有證據我是不會這樣隨意指控的」，職安署應該跟勞工站在一起，避重就輕的調查、放水的檢查，只會讓勞工的處境更加艱辛。

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