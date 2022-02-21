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騙補職缺還離間截肢女孩家人　曾玟學怒轟公司：說善良大可不必　

▲王女因工傷意外右腿慘遭截肢，之後只能裝上義肢使用輔助器才能行走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲王女因工傷意外右腿慘遭截肢，之後只能裝上義肢使用輔助器才能行走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名王姓包裝員，因工傷截肢事件在網路上引起軒然大波，其任職公司的老闆也被起底，底下多間公司也被查出違反勞動法令；不過，事後業者則表示已負最大責任了，議員曾玟學則指出「幾乎是用騙的把人騙進來填補職缺，只開出最低薪資及各種造成二度傷害的話，要說自己善良單純真的大可不必。」

曾玟學在臉書上表示，截肢事件發生之後，小老闆夫妻受訪時氣憤地說：「她住院、看護都是我們出的，接著她出院，我們也都照顧她」，「我們是很單純、善良的人，媒體卻報成這樣，造成我們的困擾。」老實說，這些話讓人相當不敢恭維。

▲王女因工傷意外右腿慘遭截肢，之後只能裝上義肢使用輔助器才能行走。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

王女也指出，公司說有負擔醫藥費，但那些是保險理賠，公司付了醫藥費8千、住院費8千、義肢費36萬，「但這能還我一個腳嗎？這些連補償都不是」，「老闆娘在調解會說我的吃用，她們都持續給錢，但其實那是我的薪資預支，而且她還曾問我『 難道你的吃用要公司來付嗎？』」對於資方說法，王女也不以為然。

曾玟學還說，在受傷的當下，公司通知姊姊，姊姊反問在公司受傷他們不用負責嗎？公司卻口氣很差地說：我們送她到醫院就已經是負責了。後來媽媽趕到頭份的醫院時，王女已經轉院，且正在治療中，所以沒有見到；但公司卻一副他們不願意來看她的說法，進而造成家人間的誤會。

▲曾玟學也公布截肢女孩的公司，過去多次違反勞動法令。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

▲曾玟學也公布截肢女孩的公司，過去多次違反勞動法令。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

曾最後指出，不只勞動環境安全有高度疑慮，幾乎是用騙的把人騙進來填補職缺，並只開出最低薪資，加上各種造成二度傷害的話與，要說自己善良單純真的大可不必。然而，從生安通運公司的資訊查詢，可發現謝姓負責人旗下擁有十數間公司，除了苗栗頭份的這間外，皆位於高雄，內容包括倉儲、貿易、行銷與交通運輸等，甚至還有跨足改裝車行和車隊。

經仔細比對各公司資訊，可發現皆是由親屬交叉擔任董監事及負責人，其親屬（兒子、太太等）也分別負責其他相關公司，且多數皆登記於高雄市福安路的一間公司。經一一輸入勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統中，馬上發現有多項違法記錄。最後，曾也奉勸，有錢搞車隊跟這麼多公司，真的不要對員工這麼小氣，事情已發展成這樣，請拿出誠意好好解決才是。

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