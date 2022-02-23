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逛台南三井「遭困停車場30分鐘」他氣炸！鄉民笑：這就是試營運

▲台南三井,三井台南。（圖／業者提供）

▲原PO逛台南三井Outlet，發生不愉快的停車經驗。（圖／業者提供）

記者施怡妏／綜合報導

台南三井Outlet目前試營運中，將在2月25日正式開幕，一名網友日前騎機車前往，卻發生不愉快的停車經驗，離場時發現沒有車子的紀錄，到服務台尋求協助，結果人員登記成汽車，又跑了一趟服務台，機器出包加上溝通問題，花了30分鐘才解決。對此，就有網友說「這就是試營運，你幫忙試到問題了」。

原PO在PTT發文，昨（22）日到台南三井Outlet，離場繳費時發現車子沒有被紀錄，到服務台求助，人員說登記要等5分鐘，於是他重新排隊繳費，怎料卻被登記成汽車，「變成繳兩倍的停車費」，他又回到服務台求助，人員說幫他改機車，並且不用繳費。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲跑了3次服務台，耗費30分鐘才順利離場。（圖／翻攝自PTT）

他回到繳費機重新排隊，但畫面仍顯示汽車，「而且我的發票變成已經登錄過無法使用」，他只好再跑去服務台，最後人員請他直接離場，會在出口處幫他開門，來來回回浪費了30分鐘才順利離場，「不管今天機器出了什麼問題，你們的人員就是訓練不足，溝通出了問題」，另外他也抱怨，3樓要下2樓的手扶梯也不能動，要自己用走的，「才剛試營運就這些問題，希望快點改進」。

貼文曝光，有網友笑說所以才說是「試營運」，「感謝您當白老鼠」、「試營運就是要除bug呀，你幫忙找到而已」、「全民公測」、「現在去就是當一隻小白鼠」、「教育訓練不足吧，第一次就應該讓你直接按對講機出去了」、「還有一個是衣服防盜扣沒解除卻能離場的」。就有網友則建議，「試營運的話應該先開放免費進場，先測試車牌辨識系統是否正常才對」。

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