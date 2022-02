俄戰車開進烏東　烏克蘭外長：普丁最終目標「摧毀烏克蘭」

▲烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯簽署法令承認烏克蘭東部親俄地區獨立,接著把戰車開進當地。談及不斷升溫的邊境情勢,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)直說,俄國總統普丁的最終目標是「摧毀烏克蘭」(destroy Ukraine)。

▼22日凌晨,多輛裝甲車和運兵車行駛在頓內茨克街頭。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

庫列巴向CNN透露,普丁的目標就是希望烏克蘭獨立失敗,「他對烏克蘭部分地區不感興趣,甚至對於把整個國家置於自己掌控之中也不感興趣」,不但厭惡烏克蘭的國家地位,也認為烏克蘭沒有存在的權利,「他的終極目標是摧毀烏克蘭」。

庫列巴進一步提到,儘管支持美國總統拜登對俄羅斯祭出的制裁措施,但「在俄軍撤出烏克蘭領土之前,任何制裁措施都不足夠,我們必須持續對俄羅斯施壓」,希望透過一切可用方法來阻止普丁。

面對俄軍進入烏克蘭東部,庫列巴認為,俄軍進入烏克蘭控制的頓巴斯地區(Donbas)將會是普丁又一次越界,如今雙邊衝突已有多條戰線,必須準備好迅速採取行動,情勢每小時都在變化,「我們應意識到這是場『混和戰』(hybrid warfare),俄羅斯能對烏克蘭發動攻擊,也能網攻」,政府正與美國等合作夥伴對話,訂定所謂的「紅線」並以制裁回應。

"No sanctions will be enough until Russian boots withdraw from Ukrainian soil."



Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba calls President Biden's sanctions against Russia "just the beginning of the process of deterring President Putin." pic.twitter.com/RtqnixOcbF