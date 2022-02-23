俄戰車開進烏東　烏克蘭外長：普丁最終目標「摧毀烏克蘭」

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
俄羅斯簽署法令承認烏克蘭東部親俄地區獨立，接著把戰車開進當地。談及不斷升溫的邊境情勢，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）直說，俄國總統普丁的最終目標是「摧毀烏克蘭」（destroy Ukraine）。
▼22日凌晨，多輛裝甲車和運兵車行駛在頓內茨克街頭。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）
庫列巴向CNN透露，普丁的目標就是希望烏克蘭獨立失敗，「他對烏克蘭部分地區不感興趣，甚至對於把整個國家置於自己掌控之中也不感興趣」，不但厭惡烏克蘭的國家地位，也認為烏克蘭沒有存在的權利，「他的終極目標是摧毀烏克蘭」。
庫列巴進一步提到，儘管支持美國總統拜登對俄羅斯祭出的制裁措施，但「在俄軍撤出烏克蘭領土之前，任何制裁措施都不足夠，我們必須持續對俄羅斯施壓」，希望透過一切可用方法來阻止普丁。
面對俄軍進入烏克蘭東部，庫列巴認為，俄軍進入烏克蘭控制的頓巴斯地區（Donbas）將會是普丁又一次越界，如今雙邊衝突已有多條戰線，必須準備好迅速採取行動，情勢每小時都在變化，「我們應意識到這是場『混和戰』（hybrid warfare），俄羅斯能對烏克蘭發動攻擊，也能網攻」，政府正與美國等合作夥伴對話，訂定所謂的「紅線」並以制裁回應。
"No sanctions will be enough until Russian boots withdraw from Ukrainian soil."— The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 22, 2022
Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba calls President Biden's sanctions against Russia "just the beginning of the process of deterring President Putin." pic.twitter.com/RtqnixOcbF
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