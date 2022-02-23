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鬼滅紅包袋藏毒品咖啡包！23歲妹揪3友開趴　自爆：高中就開始

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊日前偵辦1件毒品案，專案小組人員持搜索票衝入某民宅，逮到一名23歲的女子與3名朋友等4人正在三樓樓梯間開毒趴。一群人聽聞樓下聲響想要逃跑，仍為警方逮獲依法偵辦，警方也在他們身上找到藏在鬼滅之刃紅包袋裡暗藏的毒咖啡包，現場查扣證物毒品咖啡包和k盤。

其中，這名23歲女子小柔（化名）在現場始終不發一言，對於員警提問都簡短回應態度很不配合。警方原本以為小柔是正在「執著中」（因施用毒品導致的精神狀態），沒想到將小柔帶回隊部後，遇到少年隊隊長的一番苦口婆心，一句「第1次吸毒是不是遇人不淑？」竟突破了她的心防，聊起了涉毒的心路歷程並發心戒毒、反毒。 

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方在他們身上找到藏在鬼滅之刃紅包袋裡暗藏的毒咖啡包，現場查扣作為證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

小柔表示，自己從高中時期就有施用毒品咖啡包的壞習慣，不過因為自己以為「可以控制毒品、想吃就吃、想不用就不用」的心態，幾年來低調的在毒海中沉淪竟也平安渡過，沒想到終究還是逃不過法律的制裁。

警方順勢向她勸說有關毒品對身體健康的危害，小柔聽聞後表示，這些她都知道，還說「拉K一時尿布一世」她在國中時期就聽過少年隊的宣導。

經過這一次的教訓，她下定決心不再碰毒品，警方見小柔真的有悔過之心，就請她試著以過來人的立場，提供一些時下青少年朋友會接觸到毒品途徑與如何避免染上毒品的建議。 

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼微信群內毒品販賣之術語。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鬼滅紅包袋暗藏毒品咖啡包，23歲妹開毒趴被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

少年隊隊長王春生表示，時下常見的新與毒品「毒品咖啡包」、「毒果汁」、「毒糖果」、「毒巧克力」等混合性毒品，因販毒集團在製造過程加入了不明的成份及劑量，常造成吸毒者使用過量後身體無法負荷「猝死」。

毒品銷售管道也從傳統「圈子內互相介紹」，進化成利用網路社群廣告行銷手法，毒品的暗語也隨著時代不斷的改變。

少年隊呼籲，民眾勿因一時好奇而碰觸毒品，或食用來路不明物品，避免因一時不慎染上毒癮，而衍生出家庭及社會問題，家長如發現子女有施用毒品徵候時，應即時通報警方處理。

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