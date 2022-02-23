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快訊／追加劑覆蓋率達3成7！今開放第24期預約　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/23）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內持續衝高疫苗接種率，1922疫苗平台第24期從今天上午10點開始依照年齡分三時段進行預約，本期提供疫苗總共165萬劑，其中莫德納最多有120萬，接著依序是BNT36萬，高端7.2萬，AZ1.6萬，相關情況預期記者會中說明。

根據指揮中心統計，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 82.65%、第 2 劑 76.32%、基礎加強劑接種率 0.79%、追加劑接種率 37.11%。

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為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力， COVID-19公費疫苗預約平臺持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約下週接種(週一至週日)。

第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

▲▼指揮中心2/22記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新一期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。

二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

▲▼疫苗平台24期預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗平台24期預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，預約平臺第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw/) COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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