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河邊洗澡！他突遭「4公尺巨鱷拖下水」活吞下肚　同事目擊全嚇壞

男子河邊洗澡慘被鱷魚吃掉。（圖／Pixabay）

▲男子河邊洗澡慘被鱷魚吃掉。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

男子在河邊洗澡慘被一條約4公尺長的巨鱷拖入水中，整個驚悚過程也被路人拍攝影片記錄下來，影片中可見鱷魚拖著一名正在尖叫的男性，雖然男子極力掙扎最後仍被鱷魚吞下肚中。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在15日，地點在印尼的北加里曼丹省，當時51歲的男子路德（Luther）在貝巴圖河（Bebatu River）洗澡時遭到鱷魚襲擊，他試圖攻擊鱷魚但仍被拖入水中，朋友們見狀想要幫忙他脫困卻也無力阻止。

民眾目擊男子被鱷魚吃掉畫面。（圖／翻攝自ALINK TV Youtube）

▲民眾目擊男子被鱷魚吃掉畫面。（圖／翻攝自ALINK TV Youtube）

當時有路過的民眾捕捉到這驚悚的過程，並將畫面上傳至網路上，畫面中可見長達4公尺的鱷魚突然竄出水面，並將路德一口咬住後拖進水中，當下他不斷哭喊求救，但仍被鱷魚吞下肚，畫面在網路上曝光後引發許多網友議論紛紛。

對此，鄰近貝巴圖河附近村莊的村長就坦言，這已並非第一次發生這樣的悲劇，「這裡的確發生鱷魚攻擊人事件，受害者名叫路德，以前這條河也有發生過類似事件」。村長還指出，目前當局已在河邊設置警告牌，警告村民不要靠近運河。

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