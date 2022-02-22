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大陸 大陸焦點 特派現場

小孩玩推車打破碗！超市「整套賠剩下拿走」...家長怒轟：碰瓷黨

小孩打破一個瓷碗，超市要家長全賠，但家長不接受。（圖／翻攝自騰訊網）

▲小孩推著推車，卻不小心打破瓷碗。（圖／翻攝自騰訊網）

圖文／CTWANT

大陸廣東省一對家長帶著孩子前往超市購物，過程中孩子推著推車卻不小心將店內一個瓷碗打破，不過家長事後卻指控，超市竟然要他們賠整套，但是剩下的餐具組可以帶走，因此怒轟超市是「碰瓷黨」。

綜合陸媒報導，當時一對父母帶著孩子去超市購物，小孩推著一輛小推車，不過卻不小心將一個瓷碗打翻在地，不過超市卻表示，孩子打破的是一整套的餐具組，所以需要整套賠償，價格為950元人民幣，賠償完後，剩下的餐具可以拿走。

小孩打破一個瓷碗，超市要家長全賠，但家長不接受。（圖／翻攝自騰訊網）

▲超市要家長全賠，但家長不接受。（圖／翻攝自騰訊網）

不過這對家長卻不同意，認為超市在敲詐，只打破一個瓷碗不該全額賠償，怒轟超市是「碰瓷黨」，還將這段過程PO網討拍。

影片曝光，網友看到全搖頭，紛紛留言：「我覺得整套賠也是應該的……自己的孩子自己不管教必須要出了事才會教會你如何正確教育孩子」、「所以這個問題就需要報警了！家長有責任是一定的，但超市有沒有，由國家判定」、「賠償是應該的。雖然是孩子碰的，但家長是監護人，有責任」。

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