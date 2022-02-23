最噁婚禮！新娘腹痛拉在婚紗內　新郎淡定牽手跳舞只為「這件事」

▲國外1名婚顧分享遇過最噁心的婚禮。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事之一，許多新人為了在這重要的一天留下美好回憶，常會聘請專業婚禮顧問團隊協助策劃，以期婚禮圓滿順利。國外1名婚顧在《Reddit》新聞網站以「你參加過一場堪稱災難的婚禮嗎？」為題，分享了自己迄今經手的婚禮中，最讓他感到噁心難忘的經驗。

根據《Ruinmyweek》報導，1名新娘為了體態優美，在婚禮當天於價值15000美元（約台幣41.8萬元）的婚紗內穿上了一件乳膠製的美體塑身衣，而該名新娘平日便有喝排毒奶昔的習慣，當天婚禮前因吃完早餐，小腹微脹，為了讓小腹盡快恢復平坦，她做了一個錯誤的決定，在餐後喝下了排毒奶昔。該名婚顧表示，排毒奶昔很快便發揮了作用，在婚禮進行中，新娘腹痛如絞、難以忍受，終於在一次排氣後，發生了悲劇。

婚顧回憶道，「我當時正在和餐廳的服務生說話，偶然瞥了一眼，看到新娘臉上出現奇怪的表情，她瘋狂地向我的助理揮手；沒多久，我的耳機內響起助理的聲音，他告訴我，我們有了麻煩。」婚顧說，當時新娘迫於婚禮流程，只能暫時穿著沾滿排泄物的婚紗，「它（排泄物）很黏，甚至油膩。這不僅是一次相當嚴重的事故，而且散發出的氣味更令人難以忍受，且穢物不但充滿了整件塑身衣，還外溢染髒婚紗。」

婚顧解釋，按照婚禮流程，新娘須和新郎跳第一支舞，「舞蹈是精心編排過的，當新郎抱著新娘旋轉時，他的手放在她的腰上，同時還將排泄物擠出，讓婚紗顯得更骯髒。」婚顧表示，大家看到這一幕心中皆感到十分震撼，但新郎卻不為所動，依舊將手牢牢地放在新娘的腰上，那團污漬的中間。

在舞蹈與切蛋糕環節結束後，婚顧和助手試圖幫新娘清理，「我戴著洗碗的手套，在短短五分鐘內以海綿盡量替新娘擦拭乾淨。」婚顧表示，事後他們讓新娘穿著乾淨但卻依然有異味的禮服再度前往會場，「新郎並未說什麼，但問我們是否可以取消鑽到新娘裙子下面的流程，因為他真的無法在這樣的情況下，還若無其事地按照流程走。」

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