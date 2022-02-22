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兒爽滑手機！婆婆嘴媳婦「顧孩不幫煮飯」　小姑護嫂：廢物哥妳寵的

雖社會進步，但還是有人有重男輕女的觀念。（示意圖／PIXABAY）

▲現代社會還是有人有重男輕女的觀念。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳不合、姑嫂之間不合似乎很常見，但一名母親的所作所為，連自己女兒都看不下去了。一名小姑痛罵，自己的哥哥根本是廢物，什麼事情都丟給媽媽、老婆做，但媽媽總是護著他、寵著他，甚至還會罵大嫂，讓她很無奈。

原PO在《靠北婆婆》表示，自己的角色是小姑、女兒，真的是看不下去重男輕女、兒子永遠都是對的母親；她透露，母親從小到大什麼都是兒子擺第一，哥哥第一次離婚有一半原因都是因為母親，只會唸給媳婦聽，不敢講哥哥。

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至於哥哥根本就是廢物，回家只顧滑手機，食物、衣服、掏錢、買車等都是母親負責，且根本把嫂子當女傭，都是嫂子一人做家事、照顧小孩。原PO說，「一切的根源來自一位寵兒媽媽養成的，我媽萬事只想著我哥，哪怕妳是女兒還是媳婦，通通跟她沒關係。」

某次母親嘴大嫂，為何不把小孩給丈夫帶，過來幫忙煮飯。原PO聽完馬上護大嫂，「妳兒子啥事都不幹，坐在那滑手機妳怎不罵，大哥要是願意照顧小孩，大嫂怎可能不來幫忙，況且我現在不是已經在幫妳準備菜飯給所有人吃了嗎？」母親這才閉上嘴巴。

不僅如此，她透露，母親非常會演戲，在兒子面前裝好婆婆，背地又是另一副嘴臉，每次大哥回家後，腰痠、腿疼樣樣來，但剛剛還很努力地在煮飯，一點都不累，根本把女兒當照顧員、提款機，反觀兒子都是寶。

她嘆氣，「你們相信嗎？ 媽媽的寶貝兒子因為白痴幫人作保，結果為了兒子欠債，只能賣房處置，不愧是敗家子，父母節儉持家，媽媽的寶貝兒專門生來討債敗家，如果你們遇到好婆婆，真的恭喜你們上輩子燒好香。」

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