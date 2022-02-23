烏俄為何交惡？言情小說家寫「烏樓夢」詳解2國恩怨　精闢分析被讚翻

▲俄烏關係持續惡化。（圖／翻攝自烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy臉書）

圖文／CTWANT

俄羅斯22日單方面宣布承認烏克蘭東部2個分離地區獨立，同時派遣軍隊進入烏東「維和」，讓原本就箭在弦上的俄烏關係持續惡化。對此，知名言情小說家凌淑芬特地寫下「烏樓夢」，用言情小說的方式形容2國關係，將烏克蘭比喻為「小婢女」，俄國則是家道中落的世家公子，精闢分析引發網友熱烈討論。

凌淑芬在臉書粉專發文，「以前俄羅斯來自一個財閥世家叫『蘇聯』，烏克蘭只是家中一個小婢女。二次大戰後，家道中落集團解體了，可是餓死的駱駝比馬大，俄公子依然有權有勢。雖然以前的分公司都獨立了，可是俄公子看上烏克蘭的美色，一直覺得這小婢女應該繼續跟著他。」

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文章提到，烏克蘭當了一輩子婢女，現在終於輪到自己做主，當然不肯繼續跟著俄羅斯，「俄公子於是動不動就帶著一眾家丁，到烏家門口耀武揚威，嚇唬她。烏小姐正愁著，2013年，隔壁大哥姓歐名盟，提議說：『不然妳跟我好吧！我來照顧妳。』烏小姐大喜！現在傍上另一個總裁，不是比居心險惡的俄公子好嗎？」

▲言情小說家凌淑芬詳解2國恩怨。（圖／翻攝自凌淑芬臉書）

不過，「烏家2個弟弟」長期和俄羅斯交好，自然不願意看「姊姊」倒向歐盟，「於是他們各自帶了家丁，佔下了東邊的兩座院子，大聲說：『老子不服，老子就是想跟俄公子好。跟著俄公子有肉吃，不必那麼辛苦，妳幹嘛不嫁過去呀？』」俄國見機不可失，加上黑海航道利益，便大喇喇地拿著刀槍進入烏克蘭東部。

凌淑芬接著表示，「烏小姐又氣又急，可是自己人微力弱，也不能怎樣。這些年來，各方家丁就偶爾出來替自已主子叫叫板，在街上打兩架。事情來到去年，俄公子等得不耐煩了，於是慫恿東院的兩兄弟說：『你們乾脆把圍牆打掉，自己蓋房子獨立吧！有事我罩你們。』烏弟弟們這下底氣足了，於是把圍牆打掉，成立了兩間新公司，一間叫頓內茨克，一間叫盧甘斯克」。

經過上述發展，俄羅斯近日按照約定，帶了數萬人馬到烏克蘭東部助陣，終於「住在對面的老美看不下去了，附近的鄰居也都看不下去，紛紛出來譴責俄公子」；至於未來變化，凌淑芬點出2種可能，「1，俄公子趁機摸烏小姐兩把屁股，把她搶回家做妾。2，其它鄰居聯合起來抵制俄公子，或帶著家丁來助陣，看能不能嚇阻俄公子別再煩烏小姐。」

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