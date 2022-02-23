　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫估「3防疫措施」4月逐步放寬！口罩戴到年底　確診可在家吃藥

▲▼微解封第一日寧夏夜市大部分人潮還沒出現,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲醫師預估，國內管制措施有望在夏天明顯鬆綁。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情近期逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心也在評估開放邊境和縮短居家檢疫措施，盼生活慢慢恢復正常。針對疫情現況，台大名醫、感染科權威黃立民認為，如果疫情穩定，台灣大概在4月就可以逐步鬆綁措施，包括室外人數限制、內用飲食規範以及實聯制其實也可以慢慢退場，因為接下來能做的就是與病毒共存。

近期本土疫情並沒有明顯擴大，幾條較大的傳播鏈也逐漸收尾，疫情整體朝向樂觀方向。而指揮中心也準備宣布鬆綁邊境，優先開放商務客入境，另外也在討論檢疫縮短成10+7。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國內管制鬆綁方面，黃立民認為，室外人數限制和內用飲食規範應該會優先放寬，如果疫情持續穩定，大概在4月就可以逐步鬆綁，而一直以來實施的實聯制應該在夏天就可以功臣身退。

黃立民直言，未來疫調不會那麼重要，因為疫情已經朝向流感化發展，造成大量重症的機率不高，以後有人感染，就是在家休息吃藥，身邊親友接觸者匡列，大家要逐漸與病毒共存，預估國內的管制措施在暑假，大約7、8月會有更明顯的鬆綁。

而在戴口罩方面，黃立民則強調，戴口罩一定不會那麼快解除，至少到今年底都還會持續，因為戴口罩和勤洗手這兩項是國人做得最好的，還是防疫很重要的關鍵。

至於何時會開放邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會優先開放商務人士來台，但仍會有相關檢疫措施，相關細節會在這兩天公布。而在居家檢疫10+7實施時間，他也直言，目前還沒有定案，仍在討論中。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
快訊／宜縣長林姿妙母女、農業處長涉貪聲押禁見　二兒子200萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隋棠深夜告白「前夫」　重量級男神回喊親愛的：慶幸彼此存在

24期疫苗10點開放預約！莫德納120萬劑最多　6大QA一次看

隋棠深夜告白重量級「前夫」：很幸運有你在　得到一句「親愛的」

台大醫估「3防疫措施」4月逐步放寬！口罩戴到年底　確診可在家吃藥

鋒面+冷氣團今襲「全台更溼了」　5縣市大雨！強風吹連3天探10℃

女大生戶頭剩40元！崩潰問「2000元怎麼活20天」　神人曝救急APP

妥瑞症男搭台鐵「焦慮發作」！列車長暖供育嬰室：可休憩舒緩狀況

開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台發行　探討追星、活著的意義

癌症診療品質認證優等　成大醫院優質醫療受肯定

重新定義豪華　LEXUS獻上最完美的車創造顧客感動

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

台中7少年洗車場拿球棒狂砸2名車！　顏正國澄清：電影橋段，勿恐慌

隋棠深夜告白「前夫」　重量級男神回喊親愛的：慶幸彼此存在

24期疫苗10點開放預約！莫德納120萬劑最多　6大QA一次看

隋棠深夜告白重量級「前夫」：很幸運有你在　得到一句「親愛的」

台大醫估「3防疫措施」4月逐步放寬！口罩戴到年底　確診可在家吃藥

鋒面+冷氣團今襲「全台更溼了」　5縣市大雨！強風吹連3天探10℃

女大生戶頭剩40元！崩潰問「2000元怎麼活20天」　神人曝救急APP

妥瑞症男搭台鐵「焦慮發作」！列車長暖供育嬰室：可休憩舒緩狀況

開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台發行　探討追星、活著的意義

癌症診療品質認證優等　成大醫院優質醫療受肯定

重新定義豪華　LEXUS獻上最完美的車創造顧客感動

隋棠深夜告白「前夫」　重量級男神回喊親愛的：慶幸彼此存在

對話美前防長　吳釗燮：台灣不做衝突挑釁者

24期疫苗10點開放預約！莫德納120萬劑最多　6大QA一次看

《金魚妻》43歲長谷川京子全裸入鏡超吸睛，逆齡美貌靠「4招」

「白色手機」很少見3原因曝　容易變收集這「神器」

俄承認烏東獨立　中國外交部記者會連閃外媒14題提問

矽基「新冠病毒檢測晶片」有望推唾液篩檢？　公司：最快今年有好結果

拜登宣布制裁俄羅斯　美股重挫482點、台積電ADR跌逾2%

快訊／林姿妙等3人涉貪聲押禁見！　宜蘭地檢署記者會說明

女人必看《三十九》，40歲前養成幸福的不二法門必學這3件事

陳零九曾喝茫「快速道路上全裸」　將登台北小巨蛋...邱鋒澤口誤：小北XD

生活熱門新聞

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

狂嗑40顆干貝！神人曝「旭集必吃攻略」

健保擬廢停保制、調高投保上限　25日討論

雨神同行！基隆今年僅1天放晴

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

妥瑞症男搭台鐵焦慮發作！車長供育嬰室

遊民凍死「不到1小時送來3件」　接體員曝：全身縮著

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

主播一姐快篩陽性「群聚開會」　上班3天同事崩潰

杜汶澤開賣NFT兩小時賺1億4千萬

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

胸痛≠心臟病！「3位置」看疾病警訊

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面