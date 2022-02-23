台大醫估「3防疫措施」4月逐步放寬！口罩戴到年底　確診可在家吃藥

▲醫師預估，國內管制措施有望在夏天明顯鬆綁。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情近期逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心也在評估開放邊境和縮短居家檢疫措施，盼生活慢慢恢復正常。針對疫情現況，台大名醫、感染科權威黃立民認為，如果疫情穩定，台灣大概在4月就可以逐步鬆綁措施，包括室外人數限制、內用飲食規範以及實聯制其實也可以慢慢退場，因為接下來能做的就是與病毒共存。

近期本土疫情並沒有明顯擴大，幾條較大的傳播鏈也逐漸收尾，疫情整體朝向樂觀方向。而指揮中心也準備宣布鬆綁邊境，優先開放商務客入境，另外也在討論檢疫縮短成10+7。

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在國內管制鬆綁方面，黃立民認為，室外人數限制和內用飲食規範應該會優先放寬，如果疫情持續穩定，大概在4月就可以逐步鬆綁，而一直以來實施的實聯制應該在夏天就可以功臣身退。

黃立民直言，未來疫調不會那麼重要，因為疫情已經朝向流感化發展，造成大量重症的機率不高，以後有人感染，就是在家休息吃藥，身邊親友接觸者匡列，大家要逐漸與病毒共存，預估國內的管制措施在暑假，大約7、8月會有更明顯的鬆綁。

而在戴口罩方面，黃立民則強調，戴口罩一定不會那麼快解除，至少到今年底都還會持續，因為戴口罩和勤洗手這兩項是國人做得最好的，還是防疫很重要的關鍵。

至於何時會開放邊境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會優先開放商務人士來台，但仍會有相關檢疫措施，相關細節會在這兩天公布。而在居家檢疫10+7實施時間，他也直言，目前還沒有定案，仍在討論中。