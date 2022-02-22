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社會 社會焦點 保障人權

馬爾濟斯躺懷中遭4惡犬拽落地　女主人親眼看牠被活活咬死

▲▼馬爾濟斯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲馬爾濟斯示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄陳姓女子養了一隻馬爾濟斯犬「樂樂」，疼愛有加，去年底「樂樂」突然跑出家門，陳女抱著牠準備回家時，剛好另一名吳姓男子帶著4條大狗經過，其中一隻大狗突然兇性大發，一口拽下「樂樂」，另外3條大狗也上前一陣狂咬，害「樂樂」傷重不治，事後吳男雖已賠償3萬元，但陳女仍提告求償，法院審理後判吳男應再賠償陳女7萬9550元。可上訴。

陳女提告指出，「樂樂」是她從2016年就開始養，平時都她悉心照料，去年5月9日上午6 時時，「樂樂」剛好從家中跑出去，她也趕緊衝出去把「樂樂」抱起來準備回家時，吳男剛好騎機車帶著4隻寵物犬遛狗，其中一隻大狗竟撲向她，把「樂樂」從她懷中拽下，隨後4隻一擁而上，咬傷「樂樂」，緊急送醫後仍傷重不治。

事後，吳男也覺得理虧，先賠償3萬元慰問金，但陳女仍提告求償醫療費5萬7050元、診斷證明書1000 元、喪葬費1500 元及精神慰撫金12萬元。

法院審理時，吳男認為陳女不應該讓「樂樂」跑出家中，也應負擔部分責任，且精神慰撫金請求過高，法官認為，吳男帶著大狗散步時，應注意須將狗兒的牽繩拉穩，以防其狗兒對他人造成損害，因此明顯有過失，審酌陳女飼養「樂樂」很久，互動親密等因素後，認為精神慰撫金應該5萬元比較適當，因此判吳男應再賠陳女7萬9550元，全案可上訴。

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