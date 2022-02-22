宋楚瑜被爆瑞士存款4.15億元　黃珊珊：不要繪聲繪影

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）21日疑被揭數十年來大量經手黑錢，客戶名單外流給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP），名單中包括親民黨主席宋楚瑜在列，存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣）。對此，同為親民黨的台北市副市長黃珊珊表示，不要繪聲繪影，要拿出證據來。

宋楚瑜被爆出，在瑞士銀行存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣），引發民進黨人士要求同為親民黨的黃珊珊表態。黃珊珊22日接受媒體電訪時回應，有就有、沒有就沒有，拿出證據來就好，也不用打來打去、口水戰，「此案子已經這麼久了，該有什麼東西應該都有了吧？不要繪聲繪影，拿出證據來。」

黃珊珊提及，宋楚瑜已經有說明了，與她應該沒什麼關係，儘管自己在親民黨裡面，但也沒有處理宋楚瑜的財務，僅處理過興票案以前的法律訴訟，「跟我應該沒什麼關係，你們應該去問宋主席、親民黨。」

民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔21日指出，據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，宋楚瑜是在1993年開戶，當年他正從國民黨秘書長升任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束，對方陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。

趙怡翔質疑，宋楚瑜曾自稱在美國返台前曾在圖書館工作，時薪2.75美元；而返台後，宋楚瑜幾乎全期擔任公職或黨職，並在1993年升任為台灣省政府主席，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項，因此這些款項從何而來，民眾應會合理提出質疑。

對此，親民黨也於22日中午發出3點聲明，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證，所謂「拉法葉佣金案」和宋楚瑜沒有任何關聯，至於所謂的外媒指證，其實早在2003年就已經有過類似報導炒作，也早已查清和宋楚瑜無關，2000年被控吞沒公款，即所謂的興票案，也經司法詳細調查證明宋楚瑜的清白。