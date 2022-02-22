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噪音影響聽力　AppleWatch這功能偵測環境音量保護耳朵

▲Apple Watch可偵測環境音量。（圖／取自9to5mac）

▲Apple Watch可偵測環境音量。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著穿戴裝置的普及，越來越多的健康數值可以靠著智慧手錶監測，除了心跳、血氧濃度之外，AppleWatch也有一些鮮為人知的功能，包括測量環境和耳機噪音水準。

根據外媒9to5mac報導，在美國，估計有 3750 萬成年人有聽力障礙，男性遭受聽力損失的可能性是女性的兩倍。iPhone 和 Apple Watch具有環境和耳機分貝監測功能，包括噪音警告，可以了解何時該調低音量、使用保護裝置或離開嘈雜的環境，可以更輕鬆地防止聽力損傷和損失。

▲Apple Watch可偵測環境音量。（圖／取自9to5mac）

▲使用Apple Watch偵測環境音量。（圖／取自蘋果官網）

要如何使用 iPhone 和 Apple Watch 檢查分貝水平呢？

Apple Watch SE 與 Apple Watch Series 4 和後續機型上的「噪音」App 會使用麥克風和暴露期間來測量周遭的環境音量。當 Apple Watch 偵測到分貝數上升到可能會影響聽力的程度時，會透過輕點手腕來通知。

首先要設定「噪音」App，打開 Apple Watch 上的「噪音」App ，點一下「啟用」來開啟監測，若未來要測量周圍的環境噪音，請打開「噪音」App 或使用「噪音」複雜功能。

需要取得噪音通知，則打開 Apple Watch 上的「設定」App ，前往「噪音」>「噪音通知」，然後選擇設定。也可打開 iPhone 上的 Apple Watch App，點一下「我的手錶」，然後前往「噪音」>「噪音臨界值」。

若要關閉噪音測量，打開 Apple Watch 上的「設定」App ，前往「噪音」>「環境聲音測量」，然後關閉「測量聲音」，也可以打開 iPhone 上的 Apple Watch App，點一下「我的手錶」，點一下「噪音」，然後關閉「環境聲音測量」。

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