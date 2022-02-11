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工作出包被罵到臭頭！他手上Apple Watch「突喊1句」...上司瞬間閉嘴

▲Apple Watch。（示意圖／取自PhoneArena）

▲Apple Watch竟然能神救援。（示意圖／取自PhoneArena）

實習記者廖翊慈／綜合報導

現代科技日新月異，3C產品能檢測心率已不足以為奇。就有一名日本網友表示，日前他被主管罵到臭頭時，沒想到Apple Watch偵測健康的功能，檢測到他呼吸急促發出了警訊，意外讓主管息怒，許多網友直呼「職場必備Apple Watch」。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「@lysan_herm」在Twitter上，分享自己被Apple Watch社會性拯救的故事，「那天因為我工作上的疏忽，造成嚴重的失誤，所以被主管叫進了辦公室，被罵了個臭頭，因為我平常心率都很平穩，但在被主管責備的時候，心跳變快，呼吸也變得急促許多，神奇的事情發生了，我手上的Apple Watch偵測到我身體的異常，突然喊了一句『請深呼吸』，結果主管就停止責備了，還說『這次就原諒你』。」讓他安穩的度過了一關，他大讚Apple Watch的警示功能，「真的是感到無比慶幸」。

據了解，這個「救援」功能是Apple Watch的心率偵測程式，可以檢測並通知你心率變動，透過這項功能，可以隨時追蹤自身的BPM（每分鐘心率），並在出現心率出現不規律時即時通知。

貼文一出引起網友熱議，「太有才了！？這是一種上班族的必需品」、「這就像一個測量和管理壓力值的未來人工智能」、「看來職場菜鳥必須先去買一支Apple Watch」、「原來蘋果手錶還有這麼炫的功能，太讚了吧」、「它感受出你內心的 SOS通知」。

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