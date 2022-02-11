工作出包被罵到臭頭！他手上Apple Watch「突喊1句」...上司瞬間閉嘴

▲Apple Watch竟然能神救援。（示意圖／取自PhoneArena）
實習記者廖翊慈／綜合報導
現代科技日新月異，3C產品能檢測心率已不足以為奇。就有一名日本網友表示，日前他被主管罵到臭頭時，沒想到Apple Watch偵測健康的功能，檢測到他呼吸急促發出了警訊，意外讓主管息怒，許多網友直呼「職場必備Apple Watch」。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「@lysan_herm」在Twitter上，分享自己被Apple Watch社會性拯救的故事，「那天因為我工作上的疏忽，造成嚴重的失誤，所以被主管叫進了辦公室，被罵了個臭頭，因為我平常心率都很平穩，但在被主管責備的時候，心跳變快，呼吸也變得急促許多，神奇的事情發生了，我手上的Apple Watch偵測到我身體的異常，突然喊了一句『請深呼吸』，結果主管就停止責備了，還說『這次就原諒你』。」讓他安穩的度過了一關，他大讚Apple Watch的警示功能，「真的是感到無比慶幸」。
據了解，這個「救援」功能是Apple Watch的心率偵測程式，可以檢測並通知你心率變動，透過這項功能，可以隨時追蹤自身的BPM（每分鐘心率），並在出現心率出現不規律時即時通知。
貼文一出引起網友熱議，「太有才了！？這是一種上班族的必需品」、「這就像一個測量和管理壓力值的未來人工智能」、「看來職場菜鳥必須先去買一支Apple Watch」、「原來蘋果手錶還有這麼炫的功能，太讚了吧」、「它感受出你內心的 SOS通知」。
こないだ仕事でミスをした時に上司に会議室呼び出されて鬼詰めされたんだけど、普段怒られることあんまりないからどんどん心拍数上がってきて、僕のApple Watchが「深呼吸してください」と通知を出し、上司がそれを見て「今回は許したるわ」と見逃してくれるという奇跡の連携プレーが起きました。— スサノオ (@lysan_herm) February 2, 2022
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