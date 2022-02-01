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蘋果手錶超耗電？「9個妙招」快學起來　Apple Watch S7到S3都適用

▲Apple Watch省電妙招。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

▲3cTim哥分享9個Apple Watch省電妙招。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

記者吳珍儀／綜合報導

隨著智慧穿戴裝置逐漸普及，擁有Apple Watch的用戶也越來越多，每天幫Apple Watch充電成為裹粉日常。3cTim哥生活日常就告訴果粉們，9個幫Apple Watch省電的技巧，從Apple Watch S7到Apple Watch S3都適用。

一、開啟省電模式

當發覺Apple Watch即將沒電的時候，將手錶由下往上滑，按一下「電力」，進去後點選「省電模式」，就可以切換，之後Apple Watch就只會顯示時間。

二、降低螢幕亮度

進入「設定」，點選「螢幕顯示與亮度」，點進去後可以把螢幕亮度調低一格，如果覺得Always ON（永遠顯示）不會用到，也可以從「永遠顯示」中把功能關閉。

三、關閉Siri功能

如果覺得不必使用Siri功能，可以從「設定」的「Siri」將「聆聽嘿Siri」、「抬起說話」關閉。

四、關閉噪音測量

Tim哥指出，像Apple Watch S6和S7都有噪音模式，但其實有時候根本不用一直偵測噪音，需要時再開啟即可。所以可以從「設定」的「噪音」進入「環境聲音測量」，關閉「測量聲音」功能。

五、關閉鈴聲通知

由下往上滑，可以關閉鈴聲，或是看到一些通知選項也可以關閉以節電。

六、開啟「減少動態效果」

Tim哥表示這點非常重要，進入「設定」，選擇「輔助使用」，點選「減少動態效果」。

七、關閉「通知指示符號」

Tim哥指出，有時候手機拿在手上，根本不需要Apple Watch一直接收訊息，像是通知顯示等。這個時候就可以關閉「通知」中的「通知指示符號」。另外還有一個妙招，比如不需要接收便利商店的通知訊息，可以找到這則通知後往左滑，這時會出現三個小點，點進去後選擇「加入摘要」，加入摘要可以設定。

 Tim哥舉例，自己把摘要設定成兩個時間才會整合在一起通知，就不會不斷跳出來，就可以達到省電的作用。

八、選擇暗色錶面

Tim哥表示，盡量把錶面設定成比較暗色系的，因為暗色系都會比較省電，比較亮的就相對會比較耗電。

九、關閉活動紀錄

Apple Watch常常跳出站立提醒等等的通知，來提醒用戶久坐，甚至達成了也會再通知。Tim哥表示可以從「設定」的「活動紀錄」中，可以關閉「活動紀錄分享通知」、「站立提醒」、「特殊挑戰」、「每日指導」等通知。

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