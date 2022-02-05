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新用戶必看！　Apple Watch十個實用技巧快學起來

▲全新Apple Watch。（圖／取自蘋果發表會）

▲Apple Watch。（圖／取自蘋果）

記者廖婕妤／綜合報導

去年5月疫情大爆發，配戴口罩已成為生活中不可或缺的一部分，但這對於使用Face ID的用戶而言相當不便，因此不少用戶就購入Apple Watch來解鎖iPhone。對於這些新購入Apple Watch的用戶，以下整理你一定要知道的10個小技巧。

1. 追蹤睡眠

戴著Apple Watch睡覺，只要設置為睡眠模式，就可以追蹤你的睡眠時間，讓你了解在床上的時間、睡眠時間以及心率。透過睡眠模式，你的裝置會告訴你什麼時候該睡覺，也會在這段時間中自動靜音，但仍可以透過專注模式，設定要在睡眠模式中開啟的通知。

2. 戴口罩時解鎖iPhone

若你的iPhone使用Face ID解鎖，可以透過「設定」App，點選「Face ID與密碼」，輸入密碼後開啟「Apple Watch」，戴著口罩時就可以透過Apple Watch解鎖iPhone。

3. 將照片設置為錶盤

用戶可以將iPhone裡的照片設為Apple Watch的錶盤，在iPhone上打開「Watch」App，選擇「錶面圖庫」後點選「照片」，一次最多可以從相機膠捲中選擇24張照片，設定完成之後，點擊「添加」，並選擇「我的手錶」，將你創建的照片錶盤設為當前錶盤。

4. 設置Express Transit

無論是透過iPhone或Apple Watch都可以使用Express Transit，有點類似使用Apple Pay，透過「錢包」App即可設置，只要有iPhone、Apple Watch及一張可與Apple Pay連動的信用卡，就可以使用這來付費。

5. 定時洗手

由於新冠疫情仍持續蔓延，適當的洗手以消除病毒相當重要，為了確保用戶洗手達到20秒鐘，蘋果新增了「洗手計時器」，Apple Watch會根據動作及流水聲檢測你何時開始洗手，並計時20秒。

6. 用手錶控制Apple TV

若有Apple TV機上盒，可以使用Apple Watch上的Remote應用程式控制，這對於找不到遙控器時的人非常有用。且用戶還可以透過螢幕左下角的小電視圖標來打開Apple TV。

7. 在緊急狀況下尋求幫助

若發生了危急的情況，可以在Apple Watch上啟用SOS功能，只要按一下按鈕即可呼叫緊急服務。當開啟SOS功能，若按住側邊按鈕，Apple Watch將開始撥打所在的地區／國家的緊急服務電話。

8. 從Apple Watch中刪除App

若Apple Watch中有一堆你不需要的App，長按Apple Watch螢幕，點擊編輯應用程式，找到不想要的應用程式後，點選左上角的「x」，就可以進入刪除頁面，把不想要的App移除。

9. 分享手錶上的照片

從watchOS 8開始，蘋果允許用戶直接從Apple Watch分享照片，若在手錶上看到想要分享的圖片，可以直接分享給他人，只要打開手錶上的「照片」App，選擇要分享的圖片，點擊右下角的分享圖標，就可以透過訊息或信件分享給你的聯絡人。

10. 放大Apple Watch文字

40毫米及41毫米的Apple Watch，字體可能會比較小，可以打開手錶中的「設定」App，點選「顯示及亮度」後，選擇「文字大小」，就可以把字體放大或縮小。

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