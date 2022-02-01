新春要吃也要動！打開Apple Watch與親友分享進度　規律運動不偷懶　

▲Apple Watch有分享活動進度的功能，可以與朋友分享運動進度。（圖／取自appleinsider）



記者吳珍儀／綜合報導

過年要吃也要動，但是否經常覺得難以達成訂下的運動目標呢。蘋果在watchOS 8版本後的Apple Watch有分享活動進度的功能，只需幾個步驟，讓用戶可以與親朋好友分享活動記錄，藉此讓例行健身能夠按部就班執行，或是可以與訓練員或教練分享。當朋友達到目標、完成體能訓練和獲得成就時，也會收到通知。

與好友分享活動紀錄

如果從未分享過活動記錄，請點選iPhone上「健身」App，點選「分享」＞「開始使用」，並依照以下步驟操作：

一、打開Apple Watch中「活動記錄」App 。

二、向左滑動，轉動數位錶冠來捲動至螢幕底部。

三、若要加入朋友，點選「邀請朋友」，然後點一下朋友。

四、要移除朋友則可以點選「分享對象中的朋友」，然後點選「移除」。

當朋友接受邀請後，用戶就可以互相查看朋友跟自己的活動記錄。

若要加入朋友，也可以從iPhone上的「健身」App，點選「分享」＞ 「邀請朋友」，然後點「 +」傳送電子郵件邀請，或點選「訊息」按鈕，以透過「訊息」傳送邀請。

查看朋友的進度

一、打開Apple Watch的「活動記錄」App 。

二、向左滑動，然後轉動數位錶冠來捲動朋友列表。

三、點一下朋友來查看其一天的統計資料。

與朋友競賽

可以透過與朋友競賽來保持動力。用戶可邀請朋友加入挑戰，這段期間將根據您完成的「活動記錄圓圈」百分比獲得分數。每天在圓圈加入一百分比即可獲得一分。競賽持續七天，您一天最多可獲得 600 點，一週可達 4200 點。最終獲得最多分數的人會在競賽中勝出。競賽期間，提醒會通知您目前處於超前還是落後狀態，並顯示分數。

一、打開 Apple Watch 上的「活動記錄」App 。

二、向左滑動，點一個朋友，然後點選「競賽」。

三、點選「邀請」，然後等待朋友接受。

四、或者在您收到「活動記錄」分享通知時（例如您的朋友剛剛完成了圓圈或達到兩倍活動目標），您可以向下捲動並點一下「競賽」。

五、也可打開 iPhone 上的「健身」App，點選「分享」，點一個朋友，然後點選「跟朋友競賽」。