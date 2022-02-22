烏克蘭危機再升級　外交部譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》第二條

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭危機在俄羅斯承認烏東兩個分離地區獨立地位並駐軍後再次升級。外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，外交部表達高度遺憾和譴責，並密切關注事態發展，批評俄羅斯片面作為違反《聯合國憲章》，危及地區和平與穩定，呼籲各方尊重烏克蘭主權和領土完整，反對以武力或脅迫的方式片面改變現狀。

歐江安表示，對俄羅斯宣布逕自承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為主權獨立國家，與該兩地區簽署友好互助協議，並派兵進入烏東地區，對這些升高地區緊張的片面作為，外交部表達高度遺憾與譴責，並密切關注事態的後續發展。

歐江安指出，俄羅斯的片面作為，不僅違反《聯合國憲章》第二條第四款「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」的規定，破壞國際社會積極透過外交協商與尋求和平解決俄烏危機的努力，也進一步升高俄烏邊境的軍事對峙，危及地區和平與穩定。

外交部再度呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫的方式片面改變現狀，籲請各當事國持續透過和平、理性的對話解決歧見及爭端，共同維繫以規則為基礎的國際秩序。

歐江安提醒，由於該地區軍事對峙緊張情勢持續升高，外交部再度籲請在烏僑民應優先規劃儘速離開烏國，或至少先前往離戰火較遠的烏國西部利維夫市（Lviv）地區避險，以維護自身安全。

根據我國駐俄羅斯代表處掌握，旅居烏克蘭國人已有6位離境，另有8人前往烏國西部利維夫市，仍留在基輔或烏國其他地區者有21人。我國駐俄羅斯代表處將持續與在烏國僑民等國人保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。