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怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

▲怕冷穿4件衣！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲同事們超勇。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

近日寒流發威，面對又濕又冷的天氣，許多人「包得像粽子一樣」禦寒，不過一名網友就PO出照片，笑說自己狂穿4件衣服，同事卻打赤膊工作，而理由讓他瞬間無言，最後更脫衣比猛，直呼「某尬意輸欸感覺。」

一名男網友昨在「爆怨2公社」發文提到，「做事很厲害我都覺得還好，但這種天氣我穿了4件衣服，然後看你們兩個這樣，實在佩服不已。」

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從畫面中可見，幾個人在施工的屋內，其中兩位同事光裸著上半身，正坐在地上休息。當時，他忍不住詢問，「你們不冷嗎？」沒想到，對方大剌剌直回，懶得洗衣服。

▲怕冷穿4件衣！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲原po是個猛男。（圖／翻攝自爆怨2公社）

這番話讓他哭笑不得，同時也燃起勝負欲，決定一起脫了，「拎北明天開始連內褲都不洗，某尬意輸欸感覺。」有趣的是，不少人看到原po頭貼，發現他是擁有六塊肌的猛男，不禁笑虧「你沒脂肪產熱啊」、「好喔，我們等沒穿內褲的照片」、「真的不能輸！明天裸體上陣」、「你可以只穿內褲跟他們拚呀」。

而網友們也紛紛回應，「我相信做愛的時候，可以穿更少」、「四件工地+1」、「不奇怪，很多室內勞力工作，寒流還流汗呢」、「室內在動，脫衣服正常，我貼廁所壁磚，貼5分鐘就脫光上衣」、「此時的我躲在棉被裡開暖氣耶」、「打牆的衣服真的不好洗」。

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