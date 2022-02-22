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天冷取暖！網購熱搜「保暖用品」　三大抗寒法寶買氣爆發

東森購物網,暖暖包（圖／翻攝自東森購物網）

▲天氣寒冷，暖暖包與其他保暖用品成為網購熱搜關鍵字。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

最強寒流發威，氣溫驟降讓全台變成凍番薯，民眾趕緊拿出抗寒法寶，或是上網添購保暖用品，尤其是電暖器、電熱毯、暖暖包，最近成了網購平台的三大熱賣夯品，搜尋量與買氣都有顯著增長，東森購物網更因此帶動整體業績成長3倍，而各平台也陸續推出保暖促銷優惠，對抗冷颼颼的天氣。

天氣冷到不想出門，民眾宅在家取暖，也讓保暖商機大爆發，東森購物網觀察，這波寒流帶動保暖用品需求激增，銷售大幅成長4～5倍，同時帶動整體業績成長3倍；進一步分析，除了「小白兔暖暖包」、「遠紅外線被毯」賣最好，保暖被類買氣也較平日成長約3倍，如發熱被類、保暖拖鞋、地毯等銷量皆明顯提升，另外，流行外套與發熱衣2/18～2/20短短三天的買氣業績也較平日多25%。

不過連日濕冷還沒完，23日又有另一波冷氣團南下，對此，東森購物網提出保暖對策，精選電暖器、電暖爐、電熱毛毯等多款品牌抗寒家電，破盤下殺79折起，指定商品最高再送1000東森幣，另熱銷推薦如小林製藥 桐灰手握式暖暖包30片限時特價399元；卓瑩 奈米遠紅外線醫療用護頸/脖圍，2件特惠1680元。

東森購物網抗寒家電促銷（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網集結電暖器、電暖爐等抗寒家電，下殺79折起。（圖／翻攝自東森購物網）

針對近期寒流來襲，momo購物網也統計近一周保暖家電銷售成長較上周成長逾4成，銷售年增更超過3倍，其中能夠速暖、睡覺使用的電暖器及電熱毯買氣最夯，此外，無論居家或外出都能快速為手部保暖的「暖暖包」，買氣也較上周成長超過1倍，近一個月狂銷近20萬包。即日起推出限定「暖電節」，2/28前眾多保暖家電下殺5折起，還有指定品牌8折券免費現領現折。

生活市集站上「抗寒保暖會場」商品訂單數近一週成長近9成，其中熱銷品項依序為除濕機、電暖器、電熱毯及泡腳機等，銷量最高達2倍漲幅，其中，電暖器以陶瓷式最受消費者青睞，最熱銷的是「松井恆溫陶瓷溫控電暖器」具3秒瞬熱功能且輕巧便利，適合小空間使用。

生活市集除濕機、電暖器銷量2倍漲（圖／生活市集提供）

▲網購平台觀察，陶瓷式電暖器最受消費者青睞。（圖／生活市集提供）

保暖商機火熱，博客來整體抗寒家電也較去年同期業績成長近6倍，對比前兩週抗寒商品業績提升4倍，熱銷品項以電熱毯、陶瓷式電暖器品類為主。而竄升速度最快的抗寒家電前3名，分別是PHILIPS飛利浦智能溫控塔式遙控暖風機、Sunlus三樂事暖暖熱敷墊、Timo熊熊隨身暖手寶/暖暖蛋。即日起成立保暖專區，主打熱敷墊、電熱毯、陶瓷/葉片/對流式電暖器、烘被機/烘鞋機等。

遠傳friDay購物則觀察，氣溫驟降帶動保暖商機明顯提升，包括暖暖包在內，保暖小物成長35%，除了保暖小物可以救急，喝碗熱騰騰湯品暖身又暖心，站上覆熱即食湯品的業績單品銷售業績也大幅成長40%。

站上也推出保暖小物促銷，最低下殺3折，像是Sunlus三樂事快樂羊手握式暖暖包2盒組（60入）特價不到500元，平均每包僅8.3元；IRIS日本製境內版袋鼠長效16H手握式暖暖包2盒組（共60片），限時特價749元；多功能頸掛暖暖器，原價1990元，現也限時特價不到600元。

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