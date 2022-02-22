買蛋問多少錢！老闆竟回「這1句」他傻眼　價格曝網怒：黃金蛋？

▲北部雞蛋荒仍持續延燒。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃品臻／綜合報導

北市雞蛋缺貨潮未解，民眾想吃蛋又買不到實在困擾，產發局也表示，物價因應小組已加強查察有無哄抬蛋價的情形。就有網友發文抱怨，到市場想買雞蛋，看到一攤什麼蛋都有的商家，前去詢問怎麼賣，卻得到老闆回覆「你要買我才跟你講啊」，讓他超級傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，昨（21）日到市場想買雞蛋，看到一攤賣了各種蛋的攤商，鹹鴨蛋、皮蛋等都有，於是前去詢問雞蛋怎麼賣，一位阿桑聽到後回覆他「你要買嗎？」

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原PO以為是自己沒聽清楚，又再問了一次一斤多少、怎麼賣，沒想到阿桑卻回他「你要買我才跟你講啊」。原PO描述，當下空氣瞬間凝結了3秒，他傻眼地盯著阿桑，懷疑是否是自己太久沒來市場，「我當然是有這個需求，我才問的啊，但是妳如果價格我覺得合理我當然會買，我說我要買，裝好後你跟我說一斤五百，我再來說我不要了，妳這樣會比較爽？」

▲原PO到市場買蛋詢問價錢卻得到令人超傻眼的回覆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

後來一位年輕人走出來說「一碗150（7顆）」。原PO並沒有提到最後是否有購買，但這價錢讓許多網友傻眼到極點，紛紛留言表示，「可以到消基會告他」、「是黃金蛋還是鑽石蛋？貴成這樣」、「我買一斤70，還是有機的雞蛋」、「如果真的賣你一碗7顆蛋150，可以檢舉的，哄抬物價，下次跟她買，記得錄影」、「一顆蛋21.5塊也太貴」、「是買鴕鳥蛋嗎？」「坐地起價的就不要買了，等雞蛋供應回穩了之後，看阿婆還要不要繼續賣她的七顆150元」。