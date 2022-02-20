雞蛋最快正常供應時間曝　蛋商：別搶就好買

▲今年農曆年前，市面上一蛋難求，出現民眾排隊搶買蛋的情況。（圖／CTWANT提供）

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春節過後，民生用蛋需求高峰已過，在蛋農爆料、政黨介入，農曆年前的蛋荒風暴竟持續上演。究竟何時平息？「只要大家不要搶蛋、囤蛋，蛋就會好買許多。但是民眾只要一搶購，就沒辦法控制了。」國內蛋業家族之一的蛋商David告訴CTWANT記者。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，目前國內雞蛋產量每天約為10萬箱（約2000萬顆），而台灣每日雞蛋需求量約為11萬箱，缺口約為1萬多箱。因為蛋類保存、運送不易，過往幾乎全數由國內1,800名蛋農所生產，鮮少進口。要是3月天氣回暖，雞蛋供應缺口可縮小點，若要確定足量供應，可能要等到清明節後比較有機會。

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▲台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨預估，3月若氣溫回暖，雞蛋供給缺口可望縮小，最快清明節後才有機會恢復正常供應。（圖／CTWANT提供）

CTwant記者實地走訪雙北傳統市場，可發現農曆年前每台斤約55元還採限量出售的新鮮雞蛋，已漲到70~75元，雖然部分市場還是採取限售的方式，但是早上10點多還有蛋可買，明顯較農曆年前的一蛋難求，好了許多，甚至還可看到滿載雞蛋的蛋商穿梭在巷弄之中。

蛋商David表示，「目前缺蛋的狀況已經好多了！」對於剛經歷的缺蛋風波，David語帶無奈地說：「因為春節放長假，加上年菜需要，所以每年農曆年前都是蛋大出（出貨旺季）的時候。去年底因為雞養的比較少，市面上蛋本來就少，被媒體一報，民眾搶購，就缺的更嚴重了。」

台灣蛋雞重鎮彰化一位飼養蛋雞40多年的蛋農家族成員Frank，接受CTWANT電訪時說，「根據經驗，春節過後蛋類供給吃緊狀況就會緩解，今年比較特別，大家還在搶購，部分地區還是不好買到（蛋）。」

▲去年以來，蛋雞場陸續傳出感染禽流感案例，也影響到雞蛋的供給。（圖／CTWANT提供）

今年為何會缺蛋？「這次缺蛋主因是蛋農飼養了蛋雞數量不足。」究竟雞農不願飼養蛋雞的原因為何？在記者追問下，Frank老實說：「怕賠錢！」他解釋，「去年5月間突然進入三級警戒，生鮮雞蛋嚴重滯銷，許多蛋雞還沒到淘汰的時候，可是蛋商倉庫已經都塞滿了蛋，而且生（雞）蛋是有保存期限的，所以只好打（淘汰）掉，那一波蛋農、蛋商都賠了一屁股。」

「每年蛋雞都會淘汰，然後再重新飼養。但是去年入冬時，大家普遍飼養意願都不高。」跟禽流感有關？Frank說：「就我所知，是有影響，應該不會是主因。」此外，「（去年底）種雞、中雞場也出了點狀況，不知道是溫度還是天候問題，雞仔活力不太夠，也影響蛋農的飼養意願，所以整體飼養的蛋雞數明顯有比較低。」

「養雞的是蛋農，不是蛋商。蛋商負責配運、賣，蛋農負責養雞生蛋，幾十年來都是這樣。去年入冬時不想養、不敢養，現在看到缺蛋了，就想要漲價。」Frank根據過去蛋雞成長的時間，推估最快4月初、清明節時雞蛋供應就可恢復正常，最晚的話則要到5月初。

▲去年5月宣布三級警戒後，百貨公司等外食人口大幅減少，生鮮雞蛋大量滯銷，蛋農、蛋商損失慘重。（圖／CTWANT提供）

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