2女遭「生命之水」灌醉慘淪性玩具　車廠淫老闆想交保被狠打臉

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某修車廠顧姓負責人常與藝人拍照上傳臉書頗有名氣，去年8、9月間被查出在酒館、酒會上，在女性友人酒品內摻入「生命之水」灌醉後，伺機再回租屋處襲胸摸下體並性侵，桃園地檢署複訊後依藥劑強制性交與未遂罪嫌向法院聲押獲准；顧男向法院申請撤銷羈押，法官審訊時訊為其性侵動機，顧男竟說「只是好玩」、「男男女女開PARTY」，法官認為難保顧男不會再犯，認有羈押之必要，並駁回其聲請。

檢警調查，39歲的顧姓男子在八德區開設修車廠，據女子指控，去年8月14日晚間，顧男到台北市某酒館用餐，竟對女友閨蜜酒品內摻入高酒精濃度成分之「生命之水」，女子飲用後因不勝酒力陷入泥醉且神志不清，顧男委託車廠不知名男子將女子載回桃園八德租屋處，趁其酒醉昏沉時以違反女子意願撫摸其胸部與下體，並欲對女子進行性侵時遭女子激烈反抗而未遂。

顧男另於去9月30日凌晨，以歡送女友閨蜜離職酒會，趁機對另1名女子以同樣方式，在其酒品摻入「生命之水」，女子因酒精發作昏迷，顧男命車廠同事幫忙將女子攙扶至車上載回八德租屋處，見女子昏迷泥醉，徒手撫摸胸部再以手指性侵女子陰道，違反其意願下性侵得逞。女子返回住處後仍覺身體不適且全身無力，懷疑自己被下藥遂報警處理。桃園地檢署複訊後依以藥劑強制性交未遂與以藥劑強制罪嫌向桃園法院聲押獲准，目前仍羈押中。

顧男最近向法院聲請撤銷羈押並向法官聲稱，之前在羈押庭供詞「因為只是好玩」、「男男女女開PARTY」等語，僅是認為自己貪玩、一時迷失，並非有再犯之意，此外，犯案對象都是原來就認識、有曖昧交往對象的女性友人，並非是針對不特定人隨機犯案，顧男並無持有「生命之水」或其他藥物等，盼由其他處分代替羈押。

法官認為，顧男經訊問後坦承犯行，且有證人即2名受害女子在警詢與偵訊中之證述，另有證人證述情節相符，警方則提供酒館現場照片、監視器翻拍照片、顧男將女子帶回租屋處之監視器錄影翻拍照片、受害女子與顧男LINE對話紀錄等證據佐證，可見其嫌疑重大；顧男在警詢辯稱與女子在聯誼會上認識、僅見面兩次，另主動搭訕另1名女子，彼此僅朋友關係，之後改口與2人都有曖昧，與2名被害女子說詞不符。顧在偵訊中說，想與女子發生性行為，才在酒水中添加「生命之水」的高濃度酒精等語。

法官審酌，顧趁女子酒醉時侵害，還說「好玩」、「男男女女開PARTY」等動機，顯見其性行為心理、觀念與對他人性自主權的尊重都有所偏差，難保這種模式不會再出現，且兩次行為間隔不滿2個月，自制力顯然不足。法官認為，顧男其行為已嚴重影響社會治安，仍有羈押必要，因此駁回其聲請。

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