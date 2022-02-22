妹仔買水餃卻和老闆滾上床！他暗爽飛來豔福秒挨告　一句話驚險過關

▲林姓水餃店老闆以為遇到豔福，事後才知對方未成年挨告妨害性自主。（使意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓水餃店老闆遇到1名打扮成熟亮眼的女客人，2人互加LINE友不到一周，林男邀女客人參加聚會，深夜帶回家發生關係，沒多久就接到警局通知，女客人其實未成年，林男挨告性侵喊冤女客人自稱「永遠的18歲」，台北地檢署勘驗監視畫面，女客人離開林家時，在電梯內和林男擁抱親吻，不像違反意願，22日處分不起訴。

30多歲的林男經營水餃店，他是在去2021年暑假期間遇到這名女客人，女客人說為了以後買水餃方便，和林男互加LINE，接著幾天，2人對話越來越鹹濕，林男好奇詢問女客人年紀，女客人回答：「永遠的18歲」，幾天後，女客人問林男身在何處，林男說自己在跟朋友吃飯，要女客人如果想去就去。

當天深夜，女客人果然真的赴約，2人還一起到林男家中發生關係後，凌晨4點多，林男送女客人搭車回家，原以為自己遇到天上掉下來的禮物，沒多久就被警察通知，這名女客人是已滿16歲但未滿18歲的未成年，因為太晚回家被家長責罵，已經對林男提告妨害性自主。

林男到案喊冤，不知道女客人真實年齡，認為雙方是你情我願，事發後卻有陌生男子到他家，問他「看想要怎麼辦」，讓他覺得自己遇到仙人跳；檢察官勘驗2人LINE對話的確露骨，女客人打扮成熟，在離開林男住處時，行動自如，在電梯內還與林男擁抱親吻，不像是喝醉酒或剛遭侵犯的樣子，因此採信林男辯詞，處分不起訴。

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