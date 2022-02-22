無良男大生逼10歲女自慰給他看　法官認「喪母又父中風」打折輕判

▲10歲女童上網玩手遊，竟遭男大生以贈送虛擬寶物為餌，自拍裸照傳給對方。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名10歲女童去年上網玩手遊交朋友，竟被郭姓男大生盯上，先以贈送遊戲虛擬寶物為餌，誘女童提供自拍照片後，郭男瞬間從大哥哥變成大野狼，逼女童自拍裸照與自慰照給他看，不然就要把女童照片PO上網，女童被迫全部屈從，女童父親發現後提告，郭男認罪賠錢和解，台北地院認定郭男情堪憫恕，依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑3年8月，可上訴。

郭男本案所犯《兒少條例》脅迫使兒童製造性交行為之電子訊號罪，法定刑從7年徒刑起跳，法官認定郭男情堪憫恕理由，包括他犯案時僅19歲、年輕不懂事，且自幼喪母、父親又中風，他長期沉迷網路、接收過多錯誤資訊與價值觀，但即使刑責減半，仍未達可緩刑門檻，一旦就此定讞，須入監服刑。

判決指出，郭男去年（2021年）1月24日上午8時許，用手機玩一款手遊時，在遊戲裡認識當時年僅10歲的本案女童，交談得知對方年齡後，郭男試探女童若提供自拍照片，他就送遊戲虛寶當禮物，女童立刻把自拍照用LINE傳給郭男換虛寶。

沒想到郭男馬上從親切的大哥哥，變成惡狠狠的大野狼，當天上午10時許開始脅迫女童自拍裸照與自慰影片傳給他，否則要把女童照片PO上網，女童起初不肯，後因害怕父母得知照片外流，可能會責備她，屈服於郭男的恫嚇，自拍16張不雅趙傳給郭男。

女童父親察覺女兒舉動怪異，進而發現此事，立刻報案提告，郭男到案認罪，宣稱取得女童不雅照只想收藏、沒打算PO上網或外流，且已全部刪除，他對自己行為很後悔，法官一併宣告郭男犯案所用的一支手機，以防任何還原女童不雅照檔案的可能。