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搶丟丟妹叔叔主嫌自轟亡　共犯怨：沒分到半毛錢...4疑點待釐清

▲彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲丟丟妹叔父遭搶，1嫌自轟亡，1嫌落網。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

知名直播主丟丟妹的叔父(丟叔)，大年初四深夜遭到楊男(48歲)、李男(24歲)蒙面持長短槍進入行搶近40萬元，警方循線追查，楊嫌昨(20)日在雲林的汽車旅館內持槍自轟身亡，李嫌喊冤供稱「跟楊男是透過朋友剛認識，關於搶案也是楊指使」，更抱怨沒有分到半毛錢，把一切犯行都推給死者，試圖為自己脫罪。

丟丟妹叔父遭搶，1嫌自轟亡，1嫌落網。（圖／記者唐詠絮攝）

▲楊嫌舉短槍自轟亡。（圖／記者唐詠絮攝）

經查，楊嫌離婚、子女已成人，有多起毒品、槍砲藥彈前科，去年10月底因偽造五倍券，被雲林地院裁定准押，羈押2個月期滿被放出來後；又因偷機車被抓，關出來不到幾天又再犯下丟丟妹叔父搶案。

據警方初步調查，楊嫌與李嫌大年初四當天晚間接近11點，駕駛無牌自小客分持長短槍進入行搶，警方收到風聲後主動介入調查，據丟爸說，被搶當下，弟弟家人正在打麻將、還有1名貿易商帶了38萬貨款，犯嫌將錢全掃光。

丟丟妹叔父遭搶，1嫌自轟亡，1嫌落網。（圖／記者唐詠絮攝）

▲警方在楊嫌家中搜出作案頭套。（圖／記者唐詠絮攝）

警方獲報後，由刑事警察大隊、保安警察隊與和美分局共組專案小組共同偵辦，而經調閱監視器、相關資料後，警方循線掌握其身分，經過多日埋伏後，於20日掌握嫌犯行蹤。

案發後楊嫌與李男四處逃逸，警方在龍井逮捕到李嫌，而楊男開著另一輛車，躲進雲林1間汽車旅館內，當警方攻堅進入後，看到楊嫌坐在駕駛座、左手已舉槍自轟，倒臥血泊中，家人放棄急救，今天上午8時18分不治身亡，警方在座車內發現另一把作案的長槍、楊身上及住家內找到蒙面頭套及10多萬現金。

丟丟妹叔父遭搶，1嫌自轟亡，1嫌落網。（圖／記者唐詠絮攝）

▲警方從楊嫌車內找到作案的長短槍枝及子彈。（圖／記者唐詠絮攝）

李嫌被逮後，警詢時堅稱楊嫌是透過朋友介紹剛認識，會犯下搶案也是楊主使，槍也是楊給的，李男始終對案情交代不清，至於2人為何要到伸港鄉持槍搶劫，得手的數十萬元花到剩下數萬元，錢花去哪裡？當天作案的無牌車在哪？是否與這名貿易商有關還是有其他的因素？這一切的疑點都待檢警方進一步調查釐清。

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