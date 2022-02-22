弟弟「打麻將」被搶40萬元　打臉丟爸...檢警分案查是否經營賭場

▲警方將另案偵辦丟爸是否經營賭場。（合成圖／取自丟丟妹臉書;ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

網紅直播主「丟丟妹」叔父住處，大年初四遭楊、李2匪蒙面持槍行搶洗劫近40萬元，昨日警方宣布破案，但日前臉書《靠北直播主》有網友直指是與設賭場賭博有關，雖然楊嫌舉槍自戕、但隨著李嫌落網，丟爸雖極力澄清否認「沒經營賭場」，但檢警仍將另案追查丟丟妹的叔叔是否經營賭場涉嫌賭博罪情事。

▲李嫌被逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於丟爸「福哥海產」在伸港鄉享譽盛名，住家開神壇，與弟弟住家相連，在鄉間小徑裡，外觀也沒有特別醒目，不是熟客，真的無法得知這是名人住家。

楊嫌為和美當地人，有可能從賭客處接獲情資，夥同剛認識不久的李嫌，將行搶路線計畫好，才會有恃無恐的在大年初四，蒙面持槍駕駛無牌自小車摸黑進入，得知貿易商會拿著38萬元進入後，便尾隨搶了錢就跑。

▲警方查獲作案工具。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方昨日宣布破案，丟爸未接電話，他弟弟家大門也緊閉，無法得到進一步回應，但丟爸日前受訪表示，「我沒有開賭場，被搶的是我弟弟家，我弟弟當天也只是家庭聚會打麻將，結果歹徒誤打誤撞闖進來，我根本也沒有千萬可以被搶，跟我沒有關係，我有一間宮廟，朋友會來拜春，完全不像外界說有開賭場」，極力否認有經營賭場。

▲丟爸否認有開賭場。（圖／記者唐詠絮攝）