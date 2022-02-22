　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

弟弟「打麻將」被搶40萬元　打臉丟爸...檢警分案查是否經營賭場

▲警方將另案偵辦賭場案。（合成圖／取自丟丟妹臉書,ETtoday資料照）

▲警方將另案偵辦丟爸是否經營賭場。（合成圖／取自丟丟妹臉書;ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

網紅直播主「丟丟妹」叔父住處，大年初四遭楊、李2匪蒙面持槍行搶洗劫近40萬元，昨日警方宣布破案，但日前臉書《靠北直播主》有網友直指是與設賭場賭博有關，雖然楊嫌舉槍自戕、但隨著李嫌落網，丟爸雖極力澄清否認「沒經營賭場」，但檢警仍將另案追查丟丟妹的叔叔是否經營賭場涉嫌賭博罪情事。

▲彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲李嫌被逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於丟爸「福哥海產」在伸港鄉享譽盛名，住家開神壇，與弟弟住家相連，在鄉間小徑裡，外觀也沒有特別醒目，不是熟客，真的無法得知這是名人住家。

楊嫌為和美當地人，有可能從賭客處接獲情資，夥同剛認識不久的李嫌，將行搶路線計畫好，才會有恃無恐的在大年初四，蒙面持槍駕駛無牌自小車摸黑進入，得知貿易商會拿著38萬元進入後，便尾隨搶了錢就跑。

▲▼彰化發生蒙面搶案，警方一路追到雲林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方查獲作案工具。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方昨日宣布破案，丟爸未接電話，他弟弟家大門也緊閉，無法得到進一步回應，但丟爸日前受訪表示，「我沒有開賭場，被搶的是我弟弟家，我弟弟當天也只是家庭聚會打麻將，結果歹徒誤打誤撞闖進來，我根本也沒有千萬可以被搶，跟我沒有關係，我有一間宮廟，朋友會來拜春，完全不像外界說有開賭場」，極力否認有經營賭場。

▲▼丟丟爸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲丟爸否認有開賭場。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」！
快訊／國道3號嚴重車禍　小客車引擎削去一半！女駕駛命危
《艋舺》男星開槍輾屍、性愛片勒索小模　落網狼狽樣曝
獨家／單身狗必看！童仲彥娶小15歲麻豆　親揭「和我交往都想嫁
正妹潛水「遭螺旋槳削奶」！　業者發聲明了
童仲彥梅開三度！　入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我
想知道「黑人下面多大」！　櫃哥跟進廁所被一幕嚇逃
今晚「冷空氣＋雨彈」會更溼冷！　放晴時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／官邸再遭搜索！林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／國道3號小客車追撞拖板車　引擎被削去大半女駕駛命危

《艋舺》流氓戲外更狠！開槍輾屍謎片勒索全都來　落網秒成跛腳貓

廢土南運！10億元才能清完　1條輪胎痕讓無良環保犯罪集團曝光

無良男大生逼10歲女自慰給他看　法官認「喪母又父中風」打折輕判

前馬雷蒙舞群慘遭3員工碎骨焚屍　更審再判無期徒刑

挺韓網紅孕照曝光已婚「恐掉粉」　怒告直播男洩她個資慘吞敗

雨勢不斷暨南大學路樹傾倒擋路　男學生騎車險被砸中摔倒受傷

假好心安慰被解雇女同事　當街摸臀揉胸變態噁男下場慘了

低溫持續竹縣再2人猝死！皆有慢性疾病　3天累計8人最年輕45歲

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

快訊／官邸再遭搜索！林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／國道3號小客車追撞拖板車　引擎被削去大半女駕駛命危

《艋舺》流氓戲外更狠！開槍輾屍謎片勒索全都來　落網秒成跛腳貓

廢土南運！10億元才能清完　1條輪胎痕讓無良環保犯罪集團曝光

無良男大生逼10歲女自慰給他看　法官認「喪母又父中風」打折輕判

前馬雷蒙舞群慘遭3員工碎骨焚屍　更審再判無期徒刑

挺韓網紅孕照曝光已婚「恐掉粉」　怒告直播男洩她個資慘吞敗

雨勢不斷暨南大學路樹傾倒擋路　男學生騎車險被砸中摔倒受傷

假好心安慰被解雇女同事　當街摸臀揉胸變態噁男下場慘了

低溫持續竹縣再2人猝死！皆有慢性疾病　3天累計8人最年輕45歲

趙春山／烏克蘭危機凸顯「新冷戰」的常態化

快訊／官邸再遭搜索！林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／國道3號小客車追撞拖板車　引擎被削去大半女駕駛命危

統一獅3月8日開始自辦熱身賽　初步安排11場

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

「梅總」本週若在墨西哥奪冠就登世界第一　喬帥：我第一個祝賀

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

社會熱門新聞

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞命危

2天前才爆3死車禍　「國道同路段」再撞駕駛受困

三立主播涉A700萬　深夜移送北檢

台中港10年來「首例引水人墜海亡」！

李天怡涉A700萬50萬交保　12字回應「清算說」

想知道「黑人有多大」　百貨櫃哥尾隨進廁所

即／時報鷹前捕手捲投資糾紛　不滿被說借貸猛開5槍

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

傳奇藝術劇團團長遭控仙人跳　中年婦失身還破財

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

澎湖綠蠵龜凍昏沙灘　珊瑚礁魚冷死沖上岸

即／台66追撞事故！賓士車慘被撞爛　車流嚴重回堵

更多熱門

相關新聞

急凍４天　彰化緊急救護156件

急凍４天　彰化緊急救護156件

受到今年冬季首波寒流影響，台南以北低溫均在10度左右，彰化縣這2天已有已經有43件因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室，4人呈OHCA到院前無呼吸心跳命危，4天累積更高達11人，最年輕的為1名芳苑鄉長期臥床40歲男性患者，消防局呼籲民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，要儘速就醫。

快訊／持槍搶丟丟妹叔　共犯遭檢方聲押

快訊／持槍搶丟丟妹叔　共犯遭檢方聲押

搶丟丟妹叔叔主嫌自轟亡　共犯：沒分到半毛錢

搶丟丟妹叔叔主嫌自轟亡　共犯：沒分到半毛錢

丟丟妹控老公超廢：只剩床上功能

丟丟妹控老公超廢：只剩床上功能

搶丟妹叔叔36萬　主嫌下秒竟舉槍自戕

搶丟妹叔叔36萬　主嫌下秒竟舉槍自戕

關鍵字：

丟爸丟丟妹彰化伸港福哥海產

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面