快訊／丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

記者唐詠絮、黃翊婷／連線報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）的叔父遭2名蒙面歹徒持槍闖入家中搶劫，其中一名楊姓嫌犯20日凌晨在警方攻堅時，於雲林縣某汽車旅館開槍自轟，送醫急救昏迷指數只剩下3，並在21日上午8點18分宣告不治。而另一名犯嫌目前已被逮捕，警方宣布破案，並將在上午9點30分召開記者會說明。

▲丟丟妹的叔父家遭2名歹徒持槍搶劫。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹日前一度宣布無限期停播，接著有網友在「靠北直播主」社團爆料，指稱她停播的真正原因，是爸爸經營的賭場遭人持槍搶劫，搜刮走了上千萬現金。對此，丟爸出面澄清，「我沒有開賭場，被搶的是我弟弟家，我弟弟當天也只是家庭聚會打麻將，結果歹徒誤打誤撞闖進來，我根本也沒有千萬可以被搶，實際金額我現在不能說，跟我沒有關係。」

▲丟爸澄清是弟弟家遭搶。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，案發當時是2月4日深夜約11點左右，當時丟爸人在2樓休息，隔壁的弟弟家人因為過年，正好有一名廠商拿著30萬前往弟弟家要交貨款，大家在玩麻將娛樂，突然有2名蒙面男子駕駛無車牌的車進入，分持長短槍行搶，損失金額不多約數十萬元。

▼▲警方查獲的證物。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

和美警分局經過連日跟監，20日凌晨在雲林縣某汽車旅館進行攻堅，沒想到嫌犯之一的楊男（48歲，和美人）當場自轟，頭部重創，送醫急救後昏迷指數剩下3，家屬疑似已經簽署放棄急救書，情況仍不樂觀，另一名嫌犯則順利落網；至於2人為何要到伸港鄉持槍搶劫，得手的數十萬元花到剩下數萬元，錢究竟去哪了，還有待警方進一步調查釐清。

不過，楊男送往彰化基督教醫院搶救1天多後，在今日（21日）上午8點18分宣告不治。另一名犯嫌則是台中人，目前已被逮捕，警方宣布破案，並將在上午9點30分召開記者會說明。

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