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開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台發行　探討追星、活著的意義

▲▼宇佐見鈴《本命，燃燒》小說發行繁體中文版。（左圖／宇壽山貴久子攝影；右圖／悅知文化）

▲宇佐見鈴《本命，燃燒》小說發行繁體中文版，親簽版預購開賣1小時就銷售一空！（左圖／宇壽山貴久子攝影；右圖／悅知文化）

記者林育綾／台北報導

日本文壇矚目新星宇佐見鈴（宇佐見りん）年僅22歲，曾經以出道作品創下「史上最年輕的三島由紀夫賞得主」紀錄，後續小說《本命，燃燒》又得到芥川賞，該小說將文學結合追星文化，探討生存價值、活著得意義，一出版就獲得年輕世代熱烈迴響，在日本銷售超過50萬冊，如今悅知文化將出版繁體中文版，作者親簽版在預購首日開賣1小時就銷售一空！

隨著日、韓偶像團體的崛起，專屬迷妹、迷弟的「推」粉絲次文化，已逐漸成為大眾文化的一部份。宇佐見鈴掌握時下趨勢，以洗鍊的文字描寫《本命，燃燒》，故事主角朱里是一位以「追星」為生活重心的女高中生，雖深陷困境，仍不顧一切地為本命偶像奉獻，直到朱里的本命偶像因醜聞纏身，甚至轉而「炎上」，才讓她的生活齒輪開始亂了套。

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《本命，燃燒》的故事並不是在議論將一切奉獻給本命偶像的對錯，而是深入洞察那些容易處於情感弱勢、透過這手段和世界產生連結的人們，呈現他們的心理議題及與家庭、社會的關係。同時更進一部探討「思想價值核心」及「活著的意義」，引發讀者思考「頓失生存價值該如何生存下去？」

雖然不是每個人都有迷戀的本命偶像，但「生存脊柱」的概念，可以是對一個人、一件事、一個價值的執著，宇佐見鈴認為，不論是曾經「推」過某個人或某件事，甚至是連不懂「何謂本命」的人，應該都有將珍視的事物當成心靈支柱，並努力跨越困境的經驗。因此他期盼《本命，燃燒》能讓不同立場、世代的人閱讀。

▲▼宇佐見鈴《本命，燃燒》小說發行繁體中文版。（圖／悅知文化）

▲宇佐見鈴《本命，燃燒》全書以「第一視角」撰寫，探討追星文化、活著得意義，一出版就引發年輕世代熱烈迴響。（圖／悅知文化）

作者以貼近社會時勢的題材為主題，表現形式上也具創新的魅力，全書以「第一視角」撰寫，筆風自然流暢、深刻描寫人心，隱喻式的寫法富哲學韻味。而其在作品中運用口語單字的比喻表現，也成功跨越了既往純文學的閱讀門檻，提高年輕族群的接受度。

該小說讓日本知名作家村田沙耶香、島本理生、朝井遼等日本藝文界名人一致齊聲高讚，「這部作品實在太厲害了！」台灣作家蔣亞妮也說，宇佐見鈴利用當代追星文化的深層性，靈活地將各種社會現象變作人物的心理層次，新穎卻同時保有日本文學本格；逗點文創結社總編輯陳夏民也形容，閱讀《本命，燃燒》是一段讓當代人寂寞百態逐一顯影的過程。

《本命，燃燒》目前已授權14個國家，在疫情肆虐封鎖國際的如今，是非常難得的出版成績，而繁體中文版已於2月21日開始預購，24日在台灣各大書店通路正式上市，悅知文化特別推出「誠品書店獨家書衣版」、「博客來獨家限量作者親簽版」供讀者珍藏，其中親簽版更在預購開賣1小時就銷售一空，創下紀錄！

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