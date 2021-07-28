BTS防彈V隨身愛書曝光！8階段磨練「說話內功」日本第一公關也推薦

▲防彈少年團V的隨身愛書曝光！《說話的內功》一書將發行來台。（圖／CFP）



記者林育綾／綜合報導

你以為要學習說話技巧？其實應該先學「人生智慧」，因為要說出直擊人心的深刻話語之前，必須要先有扎實的「內功」，包括修養、觀點、創意、智慧、擅長傾聽等。韓國學者申道賢提到，坊間很多說話技巧的書，但都跳過了練就能言善道「前一個重要過程」，他與作家尹娜鏤合作撰寫《說話的內功》，該書也成為BTS（防彈少年團）V的隨身愛書，而日本第一男公關ROLAND也推薦！

《說話的內功》中文版近來由野人文化在台發行，與坊間著重在「速成說話技巧」的書不同，過去的說話練習書，通常跳過了練就技巧「前」的過程，直接介紹技巧高超的案例和技術，也因為偏重表達方式，無暇顧及話語中蘊含的真正意義。

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因此比起馬上立竿見影的提升話術，這本書更想摸索出一條「從根本改變語言生活的道路」，書中分成8個階段，從東西洋思想學家的話語、經典中，尋求63個智慧解方，逐步扎實深入，讓讀者漸漸了解如何擴充說話的內容和形式兩種層面的能力。

書中提到，在說出直擊人心的深刻話語之前，要先學著成為有修養、有觀點、有智慧、有創意、擅長傾聽的人，還要善於提問與回答，再來才是有技巧，而成為一個自由的人，因為「學習說話不是為了話語本身，而是為了話語背後的自我。不要被自己說出的話語束縛，比起你說的話，你的行為更能證明一切。」

▲《說話的內功》將來台發行。（圖／野人文化）



作者申道賢、尹娜鏤都在哲學與文學的領域鑽研，申道賢在書中前言提到，「話者與聽者雙方的生命，都揉合在一句話裡。因為話語的意義和表達方式首先由話者的生命決定，再由聽者的生命介入而調整。沒有這個過程，話語便無法誕生。所以『能言善道』並不單純指嫻熟話術的狀態，而是一個全面的狀態，包含持續自我反省而臻於成熟、關心與理解他人，甚至具備解讀某種情況的眼光。而努力達到那種狀態的過程，便是『學習說話』的過程。」

申道賢還說，「要從根本改變話語，必須在修養自我的同時，一點一滴累積需要的能量。我將這個過程整理為八大階段，在每個階段的開頭簡短寫下概括性的文字，並引用東西方經典或聖賢的話語，逐一分析主要的內容。與其說是解釋這些話語，不如說是將這些話語視為寫作的題材。」

《說話的內功》在韓國不但成為BTS（防彈少年團）V的隨身愛書，就連日本第一男公關ROLAND也極力推薦，野人文化將於今年9月8日在台灣發行中文版。

▲防彈少年團的成員V外型帥氣，可愛的個性也很圈粉。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）

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