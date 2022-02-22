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民進黨「最強活棋」低調入黨！蔡英文親邀推薦　後小英時代要角

陳建仁去年底已低調加入民進黨，高層直指他將成民進黨未來黨政布局最強活棋。

▲陳建仁去年底已低調加入民進黨，高層直指他將成民進黨未來黨政布局最強活棋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

卸下副總統職務1年多，中研院院士陳建仁決定加入民進黨！本刊掌握，陳建仁去年底在總統蔡英文親自邀請下，已低調加入民進黨成為黨員，陳建仁的入黨申請書推薦人就是蔡英文。多名黨政高層不諱言，陳建仁入黨後，將是延續「小英路線」的不二人選，以他在社會與黨內的聲望及地位，從黨務、選戰到擔任公職，都會是民進黨的最強活棋，更是「後小英時代」政治布局不可或缺的要角。

「我深深相信，只要未來台灣需要大仁哥，他依然會像現在一樣，義不容辭地來貢獻他最大的努力。」2020年5月14日，陳建仁卸任副總統前，蔡英文親自錄製影片在臉書發表，不但直呼他「大仁哥」，還說他「大概是有史以來最忙碌的副總統」，並且稱讚他的溫暖與正面，讓每個跟他一起工作過的人，都很喜歡他。

擔任副總統4年，陳建仁始終都沒有加入執政的民進黨，不過，本刊掌握，一直是無黨籍的他，去年12月30日已低調向民進黨台北市黨部申請加入民進黨，入黨申請書上的推薦人，就是蔡英文。

陳建仁入黨與否的議題，最早可追溯至他被提名為副總統候選人時。2015年11月16日，蔡英文在記者會上宣布陳建仁是搭檔競選的副總統人選，陳就被問到是否考慮加入民進黨？當時他回答：「我還沒有考量過這個問題，但我跟整個團隊一向有很好的合作，也很欣賞這個團隊的幹勁與決心，把台灣帶到更美好的未來！」

陳建仁（右）卸任副總統時，蔡英文（左）曾指「未來需要大仁哥，他依然會義不容辭」，如今陳入黨，更由蔡親邀並擔任推薦人。（總統府提供）

一名黨內人士說，陳建仁擔任副總統期間因未入黨，所以除了總統大選之外，他鮮少參與政黨或選舉活動，更幾乎不曾看他替誰站台過，但無論在職或是卸任後，他都一直是民進黨官員及公職重要的諮詢對象。

親近陳建仁的民進黨高層透露，陳建仁在去年公投期間就已動念入黨。

例如，疫情期間，時任行政院副院長的陳其邁與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，常常在深夜與公衛背景出身的陳建仁熱線，彼此交換對防疫的看法。陳建仁2020年3月接受本刊專訪時也曾透露，當時為了尋找義大利確診一家人的感染源，陳時中晚上便與他討論很久，之後在判讀中部白牌車司機一案時，他還建議指揮中心應抽血檢驗抗體，才讓這名感染源得以確認。

直到陳建仁卸任後回到中研院專心學術工作，仍不時見他發表對疫情，乃至對核四等公共議題的看法，甚至食安政策，民進黨官員也曾主動向他請益，「對民進黨來說，他當然是重要的資產！」一名民進黨高層說，如今陳建仁入黨，以他在社會與黨內的聲望及地位，都會是民進黨未來在「後蔡英文時期」最強的活棋。


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