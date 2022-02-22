限時3天！超商「現烤夯番薯第2件2折吃」　加碼優惠一次看

▲全家夯番薯限時3天第2件2折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有3天！為迎接2月22日世界地瓜日，全家宣布祭出限時優惠，即日起至2月24日連3天「現烤夯番薯第2件2折吃」，同步推出多款地瓜商品任選3件100元、同品項第2件6折等小確幸，地瓜控把握機會省一波；另，7-11的「栗香地瓜」也在今日重磅回歸，同樣有第2件2折超殺優惠。

▲指定地瓜品項任選3件百元、第2件6折優惠。

冷冷的天來顆熱騰騰「烤蕃薯」絕對是超滿足，無論是當早餐、下午茶，健康又有飽足感。歡慶世界地瓜日到來，全家即日起至2月24日祭出「現烤夯番薯第2件2折」限定優惠，並在2月23日至3月8日止加碼推「冰烤番薯」、「甘梅薯條」任選3件百元，以及指定地瓜零食第2件6折優惠。

▲7-11「栗香地瓜」回來了。

另，同樣為迎接世界地瓜日到來，7-11的「栗香地瓜」也驚喜回歸，有著「地瓜界的皇后」的栗香地瓜，紫皮黃肉，口感綿密就像栗子一般，即日起於186間門市限定開吃，除外還有「台農57號地瓜」，口感鬆軟還能連皮吃，3800間門市都買得到，以上2款地瓜即日起至2月27日有「第2件2折」限定優惠。

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