快訊／台南北區公園南路鐵皮屋火警　現場驚傳住戶和人打架受傷

▲台南市北區公園南路96巷內有1處鐵皮屋火警，消防人員全力搶救幸未釀災。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園南路96巷內1處鐵皮屋，21日中午發生火警，台南市消防局據報出動12車28人前往搶救，火勢在消防人員全力搶救下，迅速撲滅火勢，無人員傷亡，惟消防人員在搶救火勢時，發現1名住戶疑與人發生打架糾紛有受傷，但拒絕救護車送醫就治，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局於21日中午12時25分許據報，北區公園南路96巷內1處鐵皮屋發生火警，119勤務中心馬上出動中正、公園、南門、和緯分隊、安平、東門、,永華等消防分隊及安南中隊、第六大隊各式消防車12部28人前往搶救。

消防車組抵達現場後，馬上接駁水帶出水搶救，火勢於12時36分許撲滅，進行殘火處理，消防人員勘查發現燃燒係1樓鐵皮屋，燃燒面積約6平方公尺，住戶2名皆已撤離。但消防人員發現其中一名住戶疑似剛與人打架糾紛有受傷，雖非因火災造成，但消防人員好意要將其救護送醫，但當事人拒送。起火原因及財物損失待火災調查。

台南市警五分局北門所指出，火警與打架受傷兩案並無關連，兩名鬥毆者身上皆無火灼傷痕，另該二名打架者，如提出之傷害、毀損等罪嫌告訴，警方會依法受理偵辦，惟目前尚未提出告訴。