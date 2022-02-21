世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

▲台灣世界展望會於台南提供助學金逾1570萬元，共有2094名清寒學子受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各級學校陸續開學，台灣世界展望會於台南提供助學金逾1570萬元，共有2094名清寒學子受惠，幫助他們可以突破環境的限制、安心上學與升學，讓學習之路充滿希望！

台灣世展會指出小淇（化名）的父母離異後，由爸爸獨力撫養她、姊姊及祖父母。但爸爸的身體狀況不佳，僅能從事臨時工，收入不穩定、經濟壓力沈重，因此小淇成為台灣世界展望會關懷服務的孩子，社工員的關懷、每學期的助學扶助金、以及參加展望會方案活動認識的同儕，成為支持她的力量，她也期勉自己能成為一位護理師，可以幫助有需要的人。

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當小淇就讀護校、正一步步朝著夢想邁進時，爸爸卻因病過世，她和姊姊改由媽媽接手照顧。媽媽從事餐飲業的收入雖不多，但也是盡心盡力照顧小淇姊妹。母女三人同住不到一年，媽媽不幸遭遇重大車禍成為植物人，當時正在外縣市實習的小淇，面對媽媽的病情、更加沈重的經濟重擔，以及實習與課業壓力，不得已只好放棄心中的夢想。

然後，生命中接踵而來的考驗，卻打不倒小淇，她說：「即使失去夢想，也能重新開始！」小淇待媽媽狀況穩定後，考量薪資待遇與通勤路程，決定到南科從事工安領域的工作。她秉持著「勇敢問、拼命學」的態度，邊做邊學，逐漸能夠調度現場、承擔責任，確保工程順利進行，這份完全跨領域的工作帶給她很大的成就感。

小淇現已是台灣世界展望會的自立青年，仍然常回展望會擔任方案活動的志工、亦非常願意分享自己的經歷。她回憶起小時候很愛讀書，而家裡的經濟狀況不允許她額外補習，因此她上課時間認真聽課、有問題立刻發問，認真的態度讓她總考第一名！從她十歲就開始資助她的資助人，在她生日以及考取好成績時，總會另外提供獎勵禮金，讓她非常感動，小淇對於這位從未謀面的資助人滿懷感謝！她也立下心志，要和資助人看齊，當一個樂於付出、溫暖人心的人！

台灣世界展望會透過提供助學扶助金、生活扶助金等，讓學子可以無後顧之憂、安心上學，更藉著教育翻轉貧困循環。林惠君區處長邀請民眾與企業一起用愛相挺，每個月定期捐款1000元投入助學行動，關懷台灣最需要的角落，陪伴弱勢兒童的生命成長。愛心專線：(06)221-5800。