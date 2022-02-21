　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

▲台灣世界展望會於台南提供助學金逾1570萬元，共有2094名清寒學子受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各級學校陸續開學，台灣世界展望會於台南提供助學金逾1570萬元，共有2094名清寒學子受惠，幫助他們可以突破環境的限制、安心上學與升學，讓學習之路充滿希望！

台灣世展會指出小淇（化名）的父母離異後，由爸爸獨力撫養她、姊姊及祖父母。但爸爸的身體狀況不佳，僅能從事臨時工，收入不穩定、經濟壓力沈重，因此小淇成為台灣世界展望會關懷服務的孩子，社工員的關懷、每學期的助學扶助金、以及參加展望會方案活動認識的同儕，成為支持她的力量，她也期勉自己能成為一位護理師，可以幫助有需要的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當小淇就讀護校、正一步步朝著夢想邁進時，爸爸卻因病過世，她和姊姊改由媽媽接手照顧。媽媽從事餐飲業的收入雖不多，但也是盡心盡力照顧小淇姊妹。母女三人同住不到一年，媽媽不幸遭遇重大車禍成為植物人，當時正在外縣市實習的小淇，面對媽媽的病情、更加沈重的經濟重擔，以及實習與課業壓力，不得已只好放棄心中的夢想。

然後，生命中接踵而來的考驗，卻打不倒小淇，她說：「即使失去夢想，也能重新開始！」小淇待媽媽狀況穩定後，考量薪資待遇與通勤路程，決定到南科從事工安領域的工作。她秉持著「勇敢問、拼命學」的態度，邊做邊學，逐漸能夠調度現場、承擔責任，確保工程順利進行，這份完全跨領域的工作帶給她很大的成就感。

小淇現已是台灣世界展望會的自立青年，仍然常回展望會擔任方案活動的志工、亦非常願意分享自己的經歷。她回憶起小時候很愛讀書，而家裡的經濟狀況不允許她額外補習，因此她上課時間認真聽課、有問題立刻發問，認真的態度讓她總考第一名！從她十歲就開始資助她的資助人，在她生日以及考取好成績時，總會另外提供獎勵禮金，讓她非常感動，小淇對於這位從未謀面的資助人滿懷感謝！她也立下心志，要和資助人看齊，當一個樂於付出、溫暖人心的人！

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

台灣世界展望會透過提供助學扶助金、生活扶助金等，讓學子可以無後顧之憂、安心上學，更藉著教育翻轉貧困循環。林惠君區處長邀請民眾與企業一起用愛相挺，每個月定期捐款1000元投入助學行動，關懷台灣最需要的角落，陪伴弱勢兒童的生命成長。愛心專線：(06)221-5800。

ET快訊
F級工地波神要結婚了！　曬超大顆鑽戒
快訊／祈錦鈅道歉了！　手寫3點聲明
快訊／板橋民宅驚傳氣爆！　1女燒成焦屍
排隊搶買「限量鞋」爆衝突！　全台271雙完售炒賣價更驚人
超商「4大咖啡飲品」買1送1！　限時7天
陳喬恩男友街頭作畫「引警關切」！　錯愕急call友
《金魚妻》最好自己看！　老公邊看邊問人妻尷尬爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

挖杰尼龜漏洞！廖老大賭1事「輸的退車壇」　凶狠亮點吸6萬人狂看

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

小姑育嬰留停太閒！　把哥哥家「當灶咖」她氣爆：是在Hello？

成大EMBA聘王正坤醫師授課連鎖品牌經營　指導拓展連鎖企業規模

最美區間車三道門連續故障　竟是防夾機制誤判！台鐵要韓商改善

台北21天「有20天下雨」　北漂男崩潰：怎受得了！天龍人怒反擊

考不過科舉就廢除它　「學渣」袁世凱的逆襲檔案重建中

快訊／中油傳染鏈擴大！三代同堂家族再添1確診　黃偉哲下午說明

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

挖杰尼龜漏洞！廖老大賭1事「輸的退車壇」　凶狠亮點吸6萬人狂看

世界展望會台南發放助學金逾1570萬　助2094名清寒學子安心求學

小姑育嬰留停太閒！　把哥哥家「當灶咖」她氣爆：是在Hello？

成大EMBA聘王正坤醫師授課連鎖品牌經營　指導拓展連鎖企業規模

最美區間車三道門連續故障　竟是防夾機制誤判！台鐵要韓商改善

台北21天「有20天下雨」　北漂男崩潰：怎受得了！天龍人怒反擊

考不過科舉就廢除它　「學渣」袁世凱的逆襲檔案重建中

快訊／中油傳染鏈擴大！三代同堂家族再添1確診　黃偉哲下午說明

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

雄獅四代店進駐四大轉運站　千元旅遊金、現場報名享500元折扣

恭喜詹姆斯岡恩訂婚了！　交往7年女星甜曬「無名指超大鑽戒」

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

打房加緊箍咒　他批「往死裡打」：政策與大環境相互矛盾

全球首發工具機展今日開展　蔡總統、蘇院長首度聯袂出席並觀展

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

快訊／祈錦鈅道歉了！手寫信提3聲明：以後我會盡全力避開謝和弦夫婦

限時3天！228連假「第2人1元」玩樂園　這2星座入園也只要350元

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

今晨7.9℃！4縣市大雨凍番薯再1天　雨增大時間曝

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

LINE貼圖「這1處有鬼」　人妻意外抓出姦情

小聘要36萬！婆婆嗆親家賣女兒

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」萬人朝聖

寒流急凍48小時！全台猝死50人↑　台中1人凍死公園

大片雲系蔽台灣　今北部仍濕冷低溫12度

台灣好媳婦莎白美國來台12年　直言一點被寵壞

濕冷凍骨3天　週一冷到不想上班

更多熱門

相關新聞

南部買房不再「俗擱大碗」　一區交易面積5年縮水近10坪

南部買房不再「俗擱大碗」　一區交易面積5年縮水近10坪

台灣房市愈來愈熱絡，但民眾「蝸居」的現象卻愈來愈明顯，根據東森房屋統計，近5年六都的建物買賣面積僅有桃園、台南成長，其餘四都愈來愈小，而台南扣除掉外圍的透天之後，市區建物坪數也是縮減，甚至仁德區5年坪數就少掉近10坪，幾乎是1個小2房的室內空間。

民眾排隊搶買「限量鞋」爆衝突

民眾排隊搶買「限量鞋」爆衝突

即／台南長榮鋼便橋車禍　小黃打橫佔車道一度塞爆

即／台南長榮鋼便橋車禍　小黃打橫佔車道一度塞爆

台南新增確診個案已完成清消

台南新增確診個案已完成清消

台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房

台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房

關鍵字：

世界展望會台南助學金清寒學子求學

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面