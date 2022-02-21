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民眾排隊搶買「限量鞋」爆衝突　全台271雙完售炒賣價更驚人

▲限量鞋 。（圖／品牌提供）

▲台南某百貨日前引起搶鞋衝突 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台南某百貨日前引起搶鞋衝突，有民眾抱怨已經提前在運動品牌門市排隊，卻因動線不明確而未買到，還一度造成大家的推擠衝突。據了解，該鞋款之所以立刻搶購一空，是因為與NBA球星聯名並加上動畫，打造紅綠鴛鴦配色，原定價4,680元，但炒賣價格翻倍到萬元，因此開賣一日就火速完售。

▲限量鞋 。（圖／品牌提供）

▲「MB.01 Rick and Morty 」聯名籃球鞋款，官方售價NT$4,680。（圖／品牌提供）

PUMA 1 月初與 NBA 夏洛特黃蜂隊當家新秀 LaMelo Ball 共同推出首雙簽名籃球鞋款MB.01，當初開賣就已經造成轟動，這次則是發售 「MB.01 Rick and Morty 」聯名籃球鞋款，以「Climb Aboard」為主要概念設計，紅綠鴛鴦配色散發外星怪奇氛圍，趁著 NBA 明星賽即將開打的人氣熱度，安排在2月19日中午12點整於全台10間品牌門市發售，台南這家百貨也是其中一間，沒想到因排隊地點不明確引起衝突。

據了解，因品牌規定該鞋款每人限購一雙鞋款，此次發售數量是271雙，當天開賣就已經搶光，並且是限量不補貨。鞋款原定價4,680元，但是因LaMelo Ball與動畫聯名雙重人氣加持，炒賣價格一度破萬元。

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