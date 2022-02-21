快訊／楠梓某科技公司員工北上聚餐染疫　1722人採檢結果出爐

記者許宥孺、賴文萱、林冠吟／高雄報導

高雄市21日出現1例確診個案，為居隔期間陰轉陽，其中18日新增2例本土病例，為新北設計師衍伸出的房屋代銷群聚，為案19952與19953，其中案19952為楠梓區某科技公司員工，對此高雄市政府也緊急對該科技公司進行全面擴大採檢，18日至20日該科技公司篩檢1722人，所幸並無出現陽性確診個案。此外，高雄市政府也持續對鳳山社區進行採檢監測，共採檢10406人，亦無出現陽性確診個案。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

