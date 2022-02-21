快訊／桃園+1「航警媳婦染疫」　陪確診女兒住院採檢陰轉陽

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增4例本土個案，另有45例境外移入。4名個案分別分佈台北、桃園、台南與高雄4縣市。桃園個案為航警（案19763）媳婦，陪確診孫女住院採檢確診，亦為陰轉陽個案。目前該家庭已有5人染疫。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。另外，今年1月31日公布之案18874及2月19日公布之案20028境外移入病例，經基因定序及疫調後改判為本土病例。

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▲桃機航警確診關聯。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,166,725例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,146,253例排除)，其中20,056例確診，分別為4,615例境外移入，15,387例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。