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路透：若俄羅斯侵烏克蘭　華府擬切斷美俄銀行通匯往來

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社

路透社20日獨家引述3名消息人士說法報導，美國拜登政府已備好針對俄羅斯的一系列初步制裁措施，其中包括禁止美國金融機構替俄國主要銀行處理交易。

這些制裁措施只有在俄國入侵烏克蘭的狀況下才會實施，旨在阻斷目標俄國銀行與美國銀行之間的國際支付往來業務，以打擊俄羅斯經濟。

雖然美國當局曾稱，銀行往來限制將是一系列制裁計畫的一環，但這是媒體首度報導，華府打算切斷俄國在美的通匯銀行關係，這種關係堪稱全球資金流動基礎。

消息人士透露，此外，美國也將動用最強大的制裁工具，即將某些俄國個人和企業列入指定制裁名單（Specially Designated Nationals List，SDN名單 ）。此舉形同將制裁對象徹底踢出美國銀行系統、禁止他們與美國人貿易，並凍結其在美資產。

據消息人士說法，上述計畫實施前仍可能更改，且目前無法確認具體制裁目標。不過，他們認為，俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）、國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯國有開發銀行（VEB）和天然氣工業銀行（Gazprombank）等俄國頂級金融機構將是潛在主要目標。

專家告訴路透社，儘管切斷通匯往來的殺傷力不若將制裁對象列入SDN名單，但這種手段仍可能導致目標銀行難以進行美元交易，而全球貿易大多仰賴美元進行。

專研國際貿易的華府律師喬吉（Kay Georgi）表示：「由於大多全球貿易交易都是透過美元進行，這是一種有效制裁手段，但尚未（將制裁對象）列入更複雜而致命的SDN名單。」

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