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快訊／預告獲近半數意見支持！　解禁福島食品今公告生效　

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣禁止日本福島5縣食品進口逾10年，行政院8日上午宣布解禁，衛福部同日也預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，及預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案，蒐集各方意見，為期10天預告2/18到期，總共接獲36則意見，近半數支持。衛福部食藥署今（21）日公告生效。

行政院宣布解禁福食後，衛福部也將我國對日本食品管制從地區限制，改為風險產品管制，但即便開放日本全區食品輸入，福島5縣仍有3大類食品不得申請進口報驗，分別為野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，其餘產品須檢附雙證；此外，特定地區生產的茶葉或乳製品等，也須檢附輻射檢測及產地證明。

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過去10多年來，食藥署針對日本輸臺食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準，微量檢出的236件中，有217件(91.9%)都是在105年底前檢出，近5年檢出批數則已大幅降低。食藥署最新一份「109年度輸入食品風險分析」也指出，福島食品癌症風險等級應可歸類於「可忽略風險」。

衛福部指出，政府以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」三原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證(輻射證明及產地證明)、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗」三配套，積極建立完整食安管理，維護民眾飲食安全。

本次公告係調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括︰

一、停止輸入查驗(即禁止進口)︰
(一)日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。
(二)野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。
(三)菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。
(四)漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

二、應檢附輻射檢測證明及產地證明(即檢附雙證)︰
(一)福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。
(二)宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。
(三)宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。
(四)靜岡縣生產製造之茶類產品。
(五)宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。

食藥署表示，前述調整措施，於111年2月8日預告徵詢各界意見，在國家發展委員會公共政策網路參與平臺(眾開講)及首長信箱(含總統、院長、部長、署長信箱)，總共接獲36則意見，其中17則(47.2%)支持、4則(11.1%)反對及15則(41.7%)提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者，衛福部均予以回應及說明。

衛福部強調，將持續把關並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。

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