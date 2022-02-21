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foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

▲▼2021企業品牌聲望大調查,foodpanda。（圖／品牌提供）

▲德商foodpanda自2012年搶進台灣市場至今，如今已完成全台21縣市外送服務，並為首家提供24小時即時外送之業者。（圖／品牌提供）

近年懶人經濟崛起，全球吹起外送熱潮，德商foodpanda自2012年搶進台灣市場後，短短7年已經完成全台21縣市外送服務，並為首家提供24小時即時外送之業者，2019年更拓展至生鮮雜貨外送，目前平台上販售數10萬種商品，提供超豐富選擇。此次一舉拿下《東森新媒體ETtoday》「2021 企業品牌聲望大調查」的人氣獎、品牌獎及永續經營獎，foodpanda總經理方俊強開心表示：「深感肯定。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,foodpanda。（圖／品牌提供）

foodpanda以美食外送進入台灣市場，除台灣21縣市提供24小時外送服務外，離島地區包括澎湖、金門也有，並於2019年底發展生鮮雜貨外送，截至今年已完成與4大超商、3大量販（家樂福、大潤發、愛買）、2大藥妝（屈臣氏、康是美）及各大超市（全聯、美廉社、台中楓康、宜蘭喜互惠等）通路合作，是全台唯一集結各大通路之外送平台，短短10年內拼完台灣美食、生鮮雜貨之外送版圖。

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以外送產業龍頭之姿　投入環境及社會關懷

針對此次獲獎，方俊強說：「深感肯定。外送產業近幾年蓬勃發展，已成為消費大眾的日常，不僅是美食外送服務，平時日常所需的生鮮雜貨外送亦成為消費者習慣點購的品項。最佳人氣獎及最佳品牌獎更來自於消費者對於外送服務在即『時』性、即『食」』的雙重肯定。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,foodpanda。（圖／品牌提供）

▲截至今年，foodpanda已完成與4大超商、3大量販、2大藥妝及各大超市通路合作，是全台唯一集結各大通路之外送平台。（圖／品牌提供）

永續經營獎部分，他更深感榮幸說：「彰顯出foodpanda一直以來對環境及社會關懷的投入、以外送產業龍頭之姿投入環保。」透露疫情期間foodpanda不僅率先喊出上千萬補助外送夥伴施打疫苗、與永齡基金會合作捐出上百台血氧機給醫護人員，及與環保團體RE-THINK及好盒器合作，「在減廢與減塑雙管齊下，以全台最大即時外送平台之角色，從自身做起，以企業的力量與平台的高號召力，呼籲社會重視環保議題。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,foodpanda。（圖／品牌提供）

▲foodpanda總經理方俊強指出，疫情期間foodpanda率先喊出上千萬補助外送夥伴施打疫苗。（圖／品牌提供）

訂單成長率在亞太市場幾乎無人能比

至於未來期望，方俊強表示：「身為全台最大即時外送平台，foodpanda未來將持續提供更多元、更優質的服務，無論在哪一個縣市都可以體驗foodpanda迅速即時的外送服務。」foodpanda自2017年起訂單量每年攀升，成長至今已經超過300倍，而在市場滲透率、生鮮雜貨訂單量、合作商家數以及熊貓超市訂單成長率在亞太市場也幾乎無人能比。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,foodpanda。（圖／品牌提供）

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