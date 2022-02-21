　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

▲▼2021企業品牌聲望大調查,麥當勞歡樂送。（圖／品牌提供）

▲於1984年進駐台灣速食市場，38年來除了速食美食擄獲台人心外，「便利的外送服務」也是一大優勢。（圖／品牌提供）

外送產業蓬勃發展，無論是一日三餐、下午茶宵夜到民生用品，輕鬆一鍵下單就「送到府」的服務，大大滿足需求。台灣速食業龍頭「麥當勞」早在2007年就看好外送市場，首開速食業先例，打造全台第一個自建外送車隊並推出「麥當勞歡樂送」，更在2018年首創「地標訂餐」服務，貼心外送服務成台人最愛之一。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,麥當勞歡樂送。（圖／品牌提供）

麥當勞自2007年於3間餐廳推出「歡樂送」服務後，2008年1月擴大至台北、台中、高雄3大都會區，並開放24小時全時段上線陸續推展到全台；目前全台402間餐廳，7成以上皆提供24小時歡樂送服務，一舉拿下《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021 企業品牌聲望大調查」外送部分品牌及永續獎，高人氣深受消費者喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

服務一定要與時俱進　想在消費者的需求前面

對此，麥當勞公關部協理陶令瑜表示，「服務一定要與時俱進，而且要想在消費者的需求前面。」為了優化訂餐服務，麥當勞在2014年同步新增手機及電腦網頁訂餐，2015年開啟APP點餐服務，成功吸引百萬會員加入，「就如同在手機上安裝了通往麥當勞的哆啦A夢任意門，輕鬆按鍵，心心念念的麥當勞美食就送上門。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,麥當勞歡樂送。（圖／品牌提供）

▲麥當勞公關部協理陶令瑜表示，「服務一定要與時俱進，而且要想在消費者的需求前面。」（圖／品牌提供）

為了提供更多元的訂餐服務， 2018年再度領先全台餐飲外送業，以學校、醫院、飯店、歷史建築等為主，並與大型活動、演唱會結合，開啟「地標訂餐」及「免註冊」服務，讓消費者無須再輸入繁雜地址資訊，隨時都可以像「打卡」一樣，根據附近地標輕鬆完成點餐。陶令瑜說：「地標訂餐推出後，使用人次1季內成長3倍，使用顧客成長1倍以上。」

歡樂送5大安心措施　麥當勞：「我用心你安心」

此外，為讓外送的擴及、拓展及服務更加全面，麥當勞也於2017年新增第三方平台合作，實現澎湖外島也能提供外送服務之目標。陶令瑜強調，「我們的目標就是，有麥當勞就有歡樂送，這不是理想，而是徹底實踐對顧客的承諾；在此之前，我們不要自我侷限，而要想如何把餅做大。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,麥當勞歡樂送。（圖／品牌提供）

▲麥當勞APP 2021年9月全新改版上線，提供顧客貼心便利的支付服務。（圖／品牌提供）

秉持這樣的信念，麥當勞持續優化歡樂送相關服務，包括2021年新增Apple pay、google pay支付功能，及串連「暖心騎士」提供共享服務等，由單一餐廳的送餐服務拓展到區域化，透過提升送餐效率，讓顧客可以更快速享受到餐點。

因應Covid 19疫情而提前來臨的外送新紀元，歡樂送更策定5大安心措施，陶令瑜說：「我用心你安心，一如許多外送員說，想到『門後有人在等我』，這種被需要和被信任的感覺，是一種『甜蜜的負擔』，支持他們繼續往下一趟旅程邁進；傳遞的不僅是餐點與暖呼呼的心意，更是讓顧客安心、值得信賴的『走動式』麥當勞。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,麥當勞歡樂送。（圖／品牌提供）

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》　完整名單曝光
冷爆！抗寒流「9大須知」曝光　4種人用電毯小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」　萬人朝聖：領很多喔

「台灣好媳婦」莎白從美國來台12年　直言一點被寵壞：快樂的困擾

H＆M加速數位進程　為消費者帶來更滿意順暢的購物體驗

濕冷凍骨再3天　氣象局小編：週一白天會「冷到不想上班」

NET屹立不搖抵擋快時尚危機！　連續13年行善受肯定

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」　萬人朝聖：領很多喔

「台灣好媳婦」莎白從美國來台12年　直言一點被寵壞：快樂的困擾

H＆M加速數位進程　為消費者帶來更滿意順暢的購物體驗

濕冷凍骨再3天　氣象局小編：週一白天會「冷到不想上班」

NET屹立不搖抵擋快時尚危機！　連續13年行善受肯定

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

2022桃園市長選戰黃敬平臉書曝　黨中央有「口袋人選」引熱議

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」　萬人朝聖：領很多喔

快訊／普丁告訴馬克宏：軍演結束後「從白俄羅斯撤軍」

女友媽嗆「上床就分手」！他被逼一年不准發生關係崩潰：怎麼辦

以色列示警：「新伊朗核協議」即將達成　約束力將減弱

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

小聘要36萬！婆婆嗆親家賣女兒

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

濕冷凍骨3天　週一冷到不想上班

全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

買好市多草莓嫌不甜　退貨見「店員1舉動」他秒反悔

關心月事被嗆噁　網秒揪1關鍵：就是白目

即／寒流來襲雙北一夜「14人猝死」　全國發生41例

即／氣象局曝低溫排行　本島最冷僅8.3°C

好市多結帳「超賺玄機」現省百元！　店員認了

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

絕美藍眼淚爆發　比基尼正妹下水拍

更多熱門

相關新聞

H&M加速數位進程強化購物體驗

H&M加速數位進程強化購物體驗

由《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，瑞典服飾品牌H&M拿下快時尚產業類別三大獎，對此H&M表示：「很開心能獲得消費者的青睞，H&M將持續提供兼具時尚、價格與質量的產品，並透過更全面的通路與銷售管道，加速我們的數位進程，為所有消費者帶來更滿意順暢的購物體驗。」

NET連續13年行善受肯定

NET連續13年行善受肯定

UNIQLO靠「在地經營」抓住民心

UNIQLO靠「在地經營」抓住民心

GAP 50年來積極接軌年輕世代

GAP 50年來積極接軌年輕世代

momo全方位升級贏得消費者青睞

momo全方位升級贏得消費者青睞

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

KID證實求婚成功！下跪捧超大「八心八箭鑽戒」女友爆哭

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

7-11「隱藏優惠」太晚知道！他結帳爽打65折

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

衝公廁解決生理需求　一抬頭「跟他對到眼」

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面