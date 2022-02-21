麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

▲於1984年進駐台灣速食市場，38年來除了速食美食擄獲台人心外，「便利的外送服務」也是一大優勢。（圖／品牌提供）

外送產業蓬勃發展，無論是一日三餐、下午茶宵夜到民生用品，輕鬆一鍵下單就「送到府」的服務，大大滿足需求。台灣速食業龍頭「麥當勞」早在2007年就看好外送市場，首開速食業先例，打造全台第一個自建外送車隊並推出「麥當勞歡樂送」，更在2018年首創「地標訂餐」服務，貼心外送服務成台人最愛之一。

麥當勞自2007年於3間餐廳推出「歡樂送」服務後，2008年1月擴大至台北、台中、高雄3大都會區，並開放24小時全時段上線陸續推展到全台；目前全台402間餐廳，7成以上皆提供24小時歡樂送服務，一舉拿下《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021 企業品牌聲望大調查」外送部分品牌及永續獎，高人氣深受消費者喜愛。

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服務一定要與時俱進 想在消費者的需求前面

對此，麥當勞公關部協理陶令瑜表示，「服務一定要與時俱進，而且要想在消費者的需求前面。」為了優化訂餐服務，麥當勞在2014年同步新增手機及電腦網頁訂餐，2015年開啟APP點餐服務，成功吸引百萬會員加入，「就如同在手機上安裝了通往麥當勞的哆啦A夢任意門，輕鬆按鍵，心心念念的麥當勞美食就送上門。」

▲麥當勞公關部協理陶令瑜表示，「服務一定要與時俱進，而且要想在消費者的需求前面。」（圖／品牌提供）



為了提供更多元的訂餐服務， 2018年再度領先全台餐飲外送業，以學校、醫院、飯店、歷史建築等為主，並與大型活動、演唱會結合，開啟「地標訂餐」及「免註冊」服務，讓消費者無須再輸入繁雜地址資訊，隨時都可以像「打卡」一樣，根據附近地標輕鬆完成點餐。陶令瑜說：「地標訂餐推出後，使用人次1季內成長3倍，使用顧客成長1倍以上。」

歡樂送5大安心措施 麥當勞：「我用心你安心」

此外，為讓外送的擴及、拓展及服務更加全面，麥當勞也於2017年新增第三方平台合作，實現澎湖外島也能提供外送服務之目標。陶令瑜強調，「我們的目標就是，有麥當勞就有歡樂送，這不是理想，而是徹底實踐對顧客的承諾；在此之前，我們不要自我侷限，而要想如何把餅做大。」

▲麥當勞APP 2021年9月全新改版上線，提供顧客貼心便利的支付服務。（圖／品牌提供）



秉持這樣的信念，麥當勞持續優化歡樂送相關服務，包括2021年新增Apple pay、google pay支付功能，及串連「暖心騎士」提供共享服務等，由單一餐廳的送餐服務拓展到區域化，透過提升送餐效率，讓顧客可以更快速享受到餐點。

因應Covid 19疫情而提前來臨的外送新紀元，歡樂送更策定5大安心措施，陶令瑜說：「我用心你安心，一如許多外送員說，想到『門後有人在等我』，這種被需要和被信任的感覺，是一種『甜蜜的負擔』，支持他們繼續往下一趟旅程邁進；傳遞的不僅是餐點與暖呼呼的心意，更是讓顧客安心、值得信賴的『走動式』麥當勞。」