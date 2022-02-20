Ct值29！北投1男「入境31天才確診」　曾去陽明山、天母SOGO鼎泰豐

▲案20028足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市SOGO天母店於19日晚間爆出有確診者足跡，因此晚間6時提前閉館清潔消毒，20日停業一天。台北市衛生局20日說明，該足跡為一名台北市北投區境外移入個案（案20028），個案於1月18日從中國大陸入境，但過了31天後再度採檢陽性，Ct值29。

台北市衛生局20日下午召開防疫記者會，專委歐佳齡說明，台北市北投區一名境外移入個案（案20028）為50多歲男性，1月18日自中國大陸入境，採「7＋7」方案，入境進行居家檢疫至1月31日檢疫期滿，曾於第7天檢驗陰性，檢疫期滿再次採檢也為陰性。

歐佳齡提及，案20028因為有出國需求，2月18日PCR檢驗陽性確診，Ct值29；由於個案已經入境31天後才驗出確診，所以有公共場域活動史，包括2月17日曾至北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店，2月18日士林監理站，相關足跡皆已進行清消，並匡列2名同住家人居家隔離、所涉足跡風險對象92人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中。

被問到個案入境31天才確診，是否懷疑國內感染的可能性？歐佳齡表示，這部分已有送血清抗體，但得由中央判定。

另外，針對台北101熱門高樓餐廳「捌伍添第」也於19日爆出確診足跡，歐佳齡回應，曾經到過台北101的個案仍待指揮中心確認，等指揮中心確認之後，才會公布相關防治作為和疫調結果。