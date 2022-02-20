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OL睡著遭捷運狼「來回摸大腿」　對面正義姐手機蒐證助提告

▲陳姓女子搭乘捷運入睡後遭鄰座男子亂摸大腿、所幸過程遭正義姐手機蒐證報警提告 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓女子搭乘捷運入睡後遭鄰座男子亂摸大腿，所幸過程遭正義姐手機蒐證報警提告 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

大台北捷運系統每天通勤人潮眾多，台北市捷運警察隊20日公布一件癡漢趁機摸睡著女乘客大腿性騷擾案件，警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具最好保持清醒，遭遇色狼伸出魔爪則需冷靜求救、或者趁隙報警以維自身安全。

北市捷運警察隊指出，2021年11月30日19時許，當時陳姓女子（35歲）搭捷運要前往忠孝敦化站，通勤過程中在座位上睡著，另名謝姓男（26歲）子則在先嗇宮站上車後坐在陳女旁，列車行經大橋頭暫時，謝男悄悄伸出右手來回觸摸被害人大腿。

謝男性騷猥褻女子過程，全遭對面座位的許姓女乘客見義勇為用手機拍下，謝女蒐證後立即上前叫醒被害人示警「有色狼摸妳！」被害人陳女嚇得立即用手機打110報案，雙方在松江南京站下車，陳女對謝男亂摸大腿行為堅持提告，謝男則向警方辯稱當時「睡著了，不知道為何發生此事」。

警方檢視正義妹蒐證畫面，確認謝男確實有動手觸摸陳女，警方訊後依觸犯刑騷擾防治法，通知轄區中山警分局長春路派出所派員將兩造帶回複訊，陳女提出性騷擾告訴及申訴。

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