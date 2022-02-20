快訊／今本土+4！增66例境外「24人落地採檢陽性」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及66例境外移入，其中24例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲；新增境外移入個案為41例男性、24例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(12例)、美國(9例)、越南(7例)、菲律賓(4例)、印尼、斯里蘭卡及馬來西亞(各2例)、泰國、孟加拉、尼泊爾、澳大利亞、荷蘭、香港、韓國及德國(各1例)移入；另20例調查中。

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▲2/20本土個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計6,152,976例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,132,517例排除)，其中20,007例確診，分別為4,572例境外移入，15,381例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

▲▼2/20境外個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。